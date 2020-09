Po požaru 6 otrok v novem domu

Samo še za na odpad

Pred obnovljeno hišo zaslužni za hitro pomoč osemčlanski družini. Med temi sta tudi Maja Gerčer Špitalar (prva z leve) ter poslanec Matjaž Han (desno). FOTO: Mojca Marot

Sosed Drago Klanšek je bil nepogrešljiv člen med družino, člani odbora in izvajalci. FOTO: Mojca Marot

Tako žalostno je bilo 5. maja pri Bognerjevih. FOTO: Mojca Marot

»Izjemno smo veseli in neizmerno hvaležni za vsak evro, ki so ga za nas darovali ljudje, tudi bralci Slovenskih novic, ki nas sploh ne poznajo. Žal se vsem ne moreva zahvaliti osebno, saj nimava njihovih naslovov. A se še kako zavedava, da so časi, tudi zaradi koronavirusa, izjemno težki, zato nas je velika solidarnost z vseh koncev Slovenije izjemno presenetila,« sta nam ob ponovnem obisku zaselka Log pri Vrhovem v občini Radeče, kjer je v noči na 5. maj ogenj uničil njuno hišo, ganjena povedalain, mati in oče šestih otrok, od katerih usodne noči ni bilo doma le najstarejše, 20-letne. Kar je bila velika sreča, saj je zagorelo ravno v njeni sobi. V sosednjih dveh pa je spalo preostalih pet,terin, starih od pet do 14 let.Bilo je malo pred polnočjo, ko je Stanko slišal čudne zvoke. Sprva je pomislil, da se otroci še igrajo, a ko je pogledal v njihove sobe, so vsi spali. Ko je odprl vrata Laurine, je bila ta že vsa v dimu. Začela se je bitka s časom, z Rosano sta otroke hitro odpeljala k babici in dedku, nekaj deset metrov stran, sama pa sta se vrnila, da bi še kaj rešila. A so zublji, kljub hitri intervenciji gasilcev, že opravili svoje. Kar je ostalo na pogorišču, je bilo le še za na odpad. Škode je bilo za okoli 80.000 evrov.Že pet minut po izbruhu požara je Bognerjevim ponudil roko sosed, ki je vse do zaključka velike solidarnostne akcije, ki jo je vodil posebej za to imenovan odbor, na čelu katerega je bil radeški župan, skrbel za koordinacijo med odborom, družino in različnimi izvajalci. »Mi sami bi potrebovali nekaj let, da bi se vrnili v normalo. Zato res hvala za vse opravljeno delo. Danes je težko dobiti že enega, kaj šele več mojstrov, ki so vse uredili v pičlih štirih mesecih,« ni skrival navdušenja Stanko Bogner. »To je dokaz, kako močni smo lahko, če stopimo skupaj,« je dodal Klanšek, ki je v nedavnem neurju, ki je močno prizadelo občino Radeče, tudi sam utrpel precejšnjo škodo.Vsakemu sobicaSekretar Območnega združenja Rdečega križa Laško-Radečeje izpostavil, da je bilo ravno delo odbora, v katerem so bili še drugi predstavniki občine, nekaterih javnih zavodov, društev in ustanov, prava pot in primer dobre prakse, ki je vodila do uresničitve zastavljenih ciljev. »Po našem mnenju bi morali biti širši javnosti za zgled, kako se tem stvarem streže, kadar se zgodijo takšne nesreče in je treba hitro pomagati. V občini Radeče to znate oziroma znamo in vemo že iz nekaterih izkušenj,« je poudaril Marot. In dodal, da so imeli srečo tudi z vsemi izvajalci, pri čemer je bila glavnina na firmi AGM Nemec zna čelu, saj so se hitro, tako rekoč še isti dan, odzvali, vsa dela izvedli kakovostno, na koncu pa obračunali tudi občuten popust.Na Rdečem križu so skrbno bdeli nad vsemi zbranimi donacijami in jih beležili do centa natančno. »Samo finančnih sredstev se je zbralo 46.803,85 evra, z vsem materialom in opravljenim delom vred pa je bilo donacij še skoraj enkrat več, in sicer 88.438,88 evra,« je razkril Marot. V znesek je vštetih tudi 5000 evrov, kolikor ste za Bognerjeve prispevali v Krambergerjev sklad vi, drage bralke in bralci Slovenskih novic. Vsem so se za trenutek orosile oči in je nastala mučna tišina, ko je župan Tomaž Režun vse spomnil, da smo priča zgodbi s srečnim koncem, ki bi se lahko razpletla tudi drugače. »Ne smemo pozabiti, da je tisto noč požar izbruhnil v mansardi, kjer so že spali otroci. No, danes imajo vsi vsak svojo, čeprav majhno, sobico,« je dejal. Da je bila smola še večja, Bognerjeva hiše nista imela zavarovane, Rosana je bila že zaradi otrok doma, Stanko, ki je izvrsten kuhar, pa je marca, ko je bila v državi razglašena epidemija, čez noč izgubil delo. A zdaj se je, na srečo, tudi že vrnil na svoje staro delovno mesto, saj so odlični kuharji seveda zelo iskani.