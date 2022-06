Po poti Ferija Maučeca in Jožeta Horvata

Športna zveza Beltinci in Planinsko društvo Matica Murska Sobota sta v sodelovanju s Fundacijo za šport in Planinsko zvezo Slovenije v akciji Slovenija planinari pripravili 17. pohod po Ferijevi in 6. pohod po Jožetovi poti. S pohodoma so se spomnili na Ferija Maučeca in Jožeta Horvata, oba sta imela rada šport, predvsem nogomet, Maučec, športni novinar, je bil nogometaš pri NK Beltinci, NK Mura, nogometni trener in nekoč na vrhu strelcev v slovenskem nogometu.

Horvat se je zavzemal za razvoj športa v občini, bil je predsednik Športne zveze Beltinci, v času njegovega vodenja so se zgodili veliki premiki na infrastrukturi v športnem parku v Beltincih in vaseh občine v športnih parkih in igriščih. Tako Maučec kot Horvat sta prosti čas namenjala rekreaciji, predvsem sta imela rada pohode, na katerih sta si nabrala moči. Večkrat sta dejala, da je to sprostitev in rekreacija.

Zbrali so se v športnem parku v Beltincih. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Pohod je prvi začel Maučec, kmalu se mu je pridružil Horvat. Njuna pot se je vedno začela v športnem parku, šla skozi vas, po urejeni kolesarski poti proti Lipovcem, Gančanom in nazaj v Beltince. Šest kilometrov dolge poti se je po dveh letih premora letos udeležilo 50 pohodnikov, njunih najdražjih in prijateljev, znancev ter športnikov.

Zbrali so se v športnem parku, kjer so jih pozdravili predsednik Športne zveze Beltinci Andrej Pozderec, podžupan občine Beltinci Bojan Žerdin in predsednik Planinskega društva Matica Murska Sobota Jože Ružič. Po koncu so se na beltinskem pokopališču poklonili obema športnima delavcema.