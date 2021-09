Po pol stoletja spet zapeli himno

50-letnica obhajanja mature Gimnazije Ravne na Koroškem FOTO: Aleksander Ocepek

96

dijakov je leta 1971 zaključilo šolanje.

Generacija maturantov Gimnazije Ravne na Koroškem zaključnega letnika 1970/1971 letos praznuje 50. obletnico mature. Jubilejnega srečanja se je udeležila skoraj polovica od skupno 96 dijakov, ki so leta 1971 zaključili šolanje. V tistem času so bili njihovi razredniki profesorjiinSrečanje so pripravili na gimnaziji, kjer jih je sprejel sedanji ravnatelj. Predstavil jim je prenovljeno gimnazijo, v kateri se je spremenila metoda poučevanja, ostala pa kakovost, s katero se še danes izkazujejo dijaki na številnih tekmovanjih v znanju in uspešnem nadaljevanju študija. Omenil je, da je do letošnjega leta na tej ustanovi maturiralo skupaj okrog devet tisoč dijakov, pred generacijo 1971 pa 1200.je nagovoril sošolce v imenu vseh prisotnih nekdanjih dijakov in izrazil veselje, da jim je kljub epidemiji uspelo pripraviti zanimiv program ter obuditi vzdušje in povezanost iz tistega časa.Ob tej priložnosti so si ogledali 50 let star posnetek predaje ključa gimnazije generaciji 1972 ter film o sodobnem šolanju dijakov. Za tem so slavljenci nadaljevali obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika, kjer so za uvod zapeli maturantsko himno Gaudeamus igitur in se s starim člankom iz šolskega biltena spominjali slovesa od srednješolskih klopi. Dobrodošlico prisotnim je izrekla tudi sedanja direktorica knjižnice mag.in spomnila, kako radi so dijaki nekoč zahajali v knjižnico po več znanja in druženje s knjigami.Sošolec, danes dr. Rudel, je poudaril privilegij, da se lahko po petdesetih letih spet poveselijo ob medsebojnem druženju ter z nekaterimi takratnimi učitelji. Kar nekaj profesorjev in sošolcev je žal že preminilo. Seveda nekdanji dijaki niso pozabili na skupinski zgodovinski posnetek, ki bo vsakemu udeležencu dragocen spomin.