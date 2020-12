Po pogromu nanjo se je oglasila Jadranka Jarus

Besede glasbenicev sobotni oddaji Zadnja beseda na nacionalni televiziji, ko so sovoditeljice govorile o zakonu o financiranju Slovenske vojske, so močno odmevale v javnosti. Odzval se je tudi obrambni minister, sedaj pa se je oglasila še Jurasova ter pojasnila, da so bile njene besede vzete iz konteksta in zlorabljene za političen obračun.Njeno izjavo objavljamo v celoti (nelektorirano):»V javnosti odmeva moja razprava na temo vojaških misij v oddaji Zadnja beseda dne 28.11.2020 na RTV SLO. Glede na to, da so bile moje besede vzete iz konteksta, predrugačene in kot takšne zlorabljene za političen obračun, podajam v zvezi s tem sledečo izjavo:V oddaji Zadnja beseda, niti ob katerikoli drugi priložnosti, nikoli nisem izjavila, da slovenski vojaki hodijo na misije v tujino pobijat lokalno prebivalstvo.Izjavila pa sem sledeče:»Sama smatram, da je velika odgovornost, da hodiš na misije in pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost, da naši vojaki sploh hodijo nekam, kjer v bistvu ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od leta 2001 in ji ni videti konca.« /…/ »… Za to je samo Amerika porabila okrog šest bilijonov ameriških dolarjev. Dejstvo je, da je vojna industrija dobička in dejstvo je, da Nato kot organizacija - je čas, da se znotraj tega reformira, kajti zaenkrat izgleda tako, kot da služi izključno imperializmu in industriji orožja. Naj povem, ker je tudi mene presenetil ta podatek, da Avstrija ni članica Nata, in mislim, da bi tudi Slovenija imela idealno priložnost, da izpade kot majhna suverena država, ki podpira miroljubno politiko.« /…/ »Saj tukaj ni debata o tem, ali smo mi proti slovenskim vojakom. To je pa druga populistična floskula, da tisti, ki se ne zavzemamo za to, da se da 780 milijonov v naslednjih šestih ali koliko letih v vojsko, da smo proti slovenskim vojakom; lepo vas prosim!«V celotni razpravi je bila s strani ostalih komentatork tudi posebej izpostavljena skrb za varnost slovenskih vojakov ter dejstvo, da je večina misij, v katerih sodelujeta slovenska vojska in policija, izobraževalne narave.Iz celotne razprave, v katero je bil umeščen tudi moj komentar, je tako povsem jasno, da sem govorila o splošni problematiki vojaških misij, kjer je med žrtvami vojaških spopadov tudi lokalno prebivalstvo, kar je splošno znano dejstvo.Prikrojitev moje izjave in njena zloraba v javnem diskurzu, ki so si jo dopustili določeni posamezniki in določeni mediji, je presegla vse meje dobrega okusa in jo kot takšno ostro zavračam. Žal je takšno stanje odsev slovenske politične realnosti, v katerem so pri določenem delu politike svojo domovinsko pravico našle tudi fake news. Ne glede na ta nizkotni poskus diskreditacije in ustrahovanja, pa bom še naprej glasno povedala, kadar se ne bom strinjala s potezami slovenske politike, saj je to temelj naše demokracije.Jadranka Juras«