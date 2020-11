Po pogrebu val okužb v Postojni, pozitiven tudi župan

»Potem ko se okužbe hitro širijo po Postojni in okolici, je bil na testu pozitiven tudi župan Igor Marentič,« so že v sobotnem dopoldnevu obvestili prek občinske facebook strani. Dan zatem je regijski štab civilne zaščite za Notranjsko sporočil sobotne številke: kar 42 pozitivnih je bilo v Postojni izmed 52 pozitivnih na celotnem Notranjskem.»Za tako regijo in take kraje 42 na dan ni majhna številka,« nam pove poveljnik CZ za Notranjsko Sandi Curk. Članica regijskega štaba CZ za Notranjsko dr. Karmen Pahor je prav tako v nedeljo za radio Slovenija dejala: »Žal je v zadnjem tednu prišlo do nekaterih druženj večjih ...