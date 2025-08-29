Po poginu ovčarjev v razbeljenem avtomobilu Trboveljčanko čaka ovadba

Članek Slovenskih novic o poginu dveh belgijskih ovčarjev v zaprtem avtomobilu je bil izjemno odmeven in je sprožil vrsto odzivov. Ljudje so ogorčeni zaradi ravnanja trboveljske lastnice psov, ki je na parkirišču pod Veliko planino v avtu pustila zaprta svoja psa. Društvo za dobrobit živali AniMa-Animals Matter in Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka sta dala uradni prijavi.

Društvo AniMa je vložilo kar dve. Prvo na trboveljsko policijsko postajo zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali po 344. čl. Kazenskega zakonika RS ter več kršitev Zakona o zaščiti živali. Na Inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa prijavo kršenja konkretnih členov Zakona o zaščiti živali.

50 STOPINJ je bilo lahko v avtu že v 15 minutah.

Od inšpektorata so prejeli odgovor, da je bil že uveden inšpekcijski postopek in da je bila na podlagi ugotovitev podana kazenska ovadba pristojnemu organu. Poleg tega so poslali poziv k ukrepanju Kinološki zvezi Slovenije in Kinološkemu društvu Trbovlje, v katerem je lastnica poginulih psov članica disciplinske komisije.

»Dogodka nikakor ni mogoče označiti za nesrečo, ampak za hudo malomarnost in kršitev zakonskih dolžnosti,« poudarja predstavnica društva AniMa Nevenka Lukić Rojšek.

Društvo AniMa je na Facebooku zapisalo, da so bile tistega dne zunanje temperature nad 30 °C. V takšnih razmerah se v zaprtem avtomobilu dvignejo na 50 °C v manj kot pol ure. V tako vročem vozilu pes doživi hud vročinski udar: najprej pospešeno dihanje in močno slinjenje, nato pregretje organizma, odpoved organov, krče, izgubo zavesti in smrt. Vročinski udar lahko nastopi že v 15 minutah, spremlja pa ga izjemno boleče in počasno umiranje. V tem primeru sta bila psa zaprta kar tri ure. Lastnica se je zagovarjala, da naj bi pustila odprt prtljažnik in da ga je zaprl neznanec ali veter.

»Prijave temeljijo na dejstvu, da dogodka nikakor ni mogoče označiti za 'nesrečo', ampak za hudo malomarnost in kršitev zakonskih dolžnosti, ki je neposredno povzročila smrt psov. Kot društvo smo dolžni opozarjati na takšna dejanja, saj gre za nevaren precedens tako za zaščito živali kot tudi za odgovornost organizacij, ki naj bi delovale v dobrobit psov,« pravi predstavnica društva Nevenka Lukić Rojšek.