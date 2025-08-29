Po poginu ovčarjev v razbeljenem avtomobilu Trboveljčanko čaka ovadba
Članek Slovenskih novic o poginu dveh belgijskih ovčarjev v zaprtem avtomobilu je bil izjemno odmeven in je sprožil vrsto odzivov. Ljudje so ogorčeni zaradi ravnanja trboveljske lastnice psov, ki je na parkirišču pod Veliko planino v avtu pustila zaprta svoja psa. Društvo za dobrobit živali AniMa-Animals Matter in Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka sta dala uradni prijavi.
Društvo AniMa je vložilo kar dve. Prvo na trboveljsko policijsko postajo zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali po 344. čl. Kazenskega zakonika RS ter več kršitev Zakona o zaščiti živali. Na Inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa prijavo kršenja konkretnih členov Zakona o zaščiti živali.
50 STOPINJ je bilo lahko v avtu že v 15 minutah.
Od inšpektorata so prejeli odgovor, da je bil že uveden inšpekcijski postopek in da je bila na podlagi ugotovitev podana kazenska ovadba pristojnemu organu. Poleg tega so poslali poziv k ukrepanju Kinološki zvezi Slovenije in Kinološkemu društvu Trbovlje, v katerem je lastnica poginulih psov članica disciplinske komisije.
»Prijave temeljijo na dejstvu, da dogodka nikakor ni mogoče označiti za 'nesrečo', ampak za hudo malomarnost in kršitev zakonskih dolžnosti, ki je neposredno povzročila smrt psov. Kot društvo smo dolžni opozarjati na takšna dejanja, saj gre za nevaren precedens tako za zaščito živali kot tudi za odgovornost organizacij, ki naj bi delovale v dobrobit psov,« pravi predstavnica društva Nevenka Lukić Rojšek.
