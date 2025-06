Po podražitvi parkiranja z Bleda odgovarjajo: kmalu novo parkirišče, več bo brezplačnih avtobusov

Poročali smo, da so se s 1. junijem občutno zvišale cene parkiranja na Bledu – tudi do 4,5 evra na uro na najbolj obiskanih lokacijah. Za pojasnila o morebitnih dolgoročnih rešitvah tamkajšnje prometne preobremenjenosti smo se obrnili na občino Bled.

Spomnimo, občina si prizadeva za zmanjšanje prometa v občutljivem naravnem okolju, spodbuditi želijo uporabo javnega prevoza.

»Ne gre le za ceno, temveč za spremembo miselnosti«

Odločitev o občutni podražitvi parkirnin je bila sprejeta kot del širše strategije zmanjševanja prometa v središču Bleda in varovanja ekosistema.

»Goste spodbujamo k uporabi trajnostne in mehke mobilnosti, kot je javni promet. Občina razpolaga z zgolj tisoč parkirnimi mesti, kar je občutno premalo glede na dnevni obisk,« so zapisali.

Dodajajo, da imajo domačini dostop do ugodne letne dovolilnice za parkiranje (30 evrov), medtem ko znaša cena za druge uporabnike 90 evrov. Novost je tudi spletna platforma parking.bled.si, kjer so zbrani vsi podatki o parkiriščih in cenikih.

Z občine so sporočili, da je »občinsko parkirišče s 65 parkirnimi mesti, ki je brezplačno, na voljo na Betinu.«

Ljubljanska cesta na Bledu je močno prometno obremenjena. FOTO: Jure Eržen/delo

Julija otvoritev novega parkirišča

Letos so v Zdraviliškem parku uredili območje za motoriste in invalide, v začetku julija pa sledi odprtje novega večjega parkirišča pri Športnem parku Bledec.

To bo imelo 231 mest, od tega nekaj za električna vozila in invalide. Lokacija je oddaljena deset minut hoje od središča mesta in naj bi pripomogla k razbremenitvi ključnih točk ob jezeru.

Poletni Bled Bus z dodatnimi povezavami

Tudi letos bo v času visoke sezone, torej julija in avgusta, za obiskovalce brezplačno na voljo sistem avtobusnih povezav Bled Bus. Linija »Po vaseh« bo obratovala trikrat dnevno in povezovala Bled z okoliškimi naselji, medtem ko bo linija »Okoli jezera« ponujala deset voženj dnevno in imela postajališče tudi pri novem parkirišču Bledec. Avtobus do Pokljuke bo vozil dvakrat dnevno.

Poleg tega bo vzpostavljena še dodatna brezplačna povezava med Radovljico, Lescami in Bledom, ki bo med 1. julijem in 31. avgustom obratovala petkrat dnevno v obe smeri. »Zanimanje za brezplačne avtobuse narašča, vedno več tujih gostov prihaja z javnim prevozom,« pravijo na občini.

»Ali je izgradnja parkirnih hiš v središču kraja smiselna?« sprašujejo na občini, saj je dolgoročna prometna strategija Občine Bled popoln umik prometa iz središča kraja.

Kaj pa P+R ali podzemna garaža?

Na vprašanje o možnosti izgradnje večjih parkirnih objektov, kot so podzemne ali večnivojske garaže (po vzoru Kopra), odgovarjajo previdno. Trenutni prostorski načrti sicer omogočajo gradnjo parkirne hiše na dveh lokacijah – sedanji avtobusni postaji in na mestu Trgovskega centra Bled –, a so projekti finančno zahtevni. Poleg tega obstajajo pomisleki o smiselnosti novih parkirišč v samem središču, saj občinska strategija predvideva umik prometa iz kraja, ne pa njegovega privabljanja.

Kmalu novo parkirišče V zadnji fazi izgradnje je večje parkirišče pri Športnem parku Bledec, uradno odprtje bo sledilo v začetku julija. Sprejelo bo 231 osebnih vozil, 6 električnih, 11 mest bo namenjenih za invalide. Parkirišče je od centra Bleda oddaljeno 10 minut hoje, od kopalnih vod v Veliki Zaki pa le nekaj več.

Kot bolj realna kratkoročna rešitev se omenja komplementarna raba obstoječih površin – denimo parkirišč v neposredni bližini Avsenikovega krožišča poleg trgovskega centra v Lescah, ki bi jih ob nedeljah, ko so trgovine zaprte, lahko odprli za obiskovalce. Toda tudi za to bi bilo potrebno javno-zasebno partnerstvo. »Tovrstne prakse smo v Sloveniji že poznali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja,« poudarjajo.

Brez državne prometne strategije ni dolgoročnih rešitev

Z Bleda zaključujejo, da je prometna problematika širša od občinskih pristojnosti. »Potrebujemo državno prometno strategijo, ki bo vključevala tudi turistične kraje, kot sta Bled in Bohinj,« so poudarili.

Dobra izbira za obisk Bleda je tudi vlak. FOTO: Jure Eržen/delo

Brez krepitve javnega prevoza na nacionalni ravni ostaja občina ujeta med zaščito narave in turistično obremenjenostjo, rešitve pa bodo po njihovem možne le v sodelovanju z državo in zasebnimi partnerji.