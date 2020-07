Oglasil se je Janša, ki ima sporočilo za svoje koalicijske partnerje

Pred dnevi so se v medijih pojavile objave, da je ministrica za kmetijstvo, sicer tudi podpredsednica vlade, z družino konec junija raziskovala lepote Krasa, pri tem pa še posnela promocijski video vinske družbe Vinakras, ter da za dvodnevno nastanitev ni nič plačala. Ministrica se je zaradi tega znašla pod drobnogledom protikorupcijske komisije (KPK), zdaj pa se je oglasil še njen šef, predsednik vladePreberite tudi:»Od članov slovenske vlade se enako kot povsod drugod v normalnem svetu pričakuje, da bodo promovirali domača podjetja, podjetnike in kmete, njihove izdelke in destinacije. Čim več, tem bolje,« je na twitterju zapisal Janša, poleg pa dodal dvignjen palec in v čivku označil ostale predsednike koalicijskih strank – poleg Pivčeve še ministra za gospodarstvoin obrambo(NSi).Pivčevo je o domnevno spornem dopustovanju povedala, da je šlo za delno zasebni in delno službeni obisk ter da videospot ni reklamne narave, temveč gre zgolj za skupne fotografije, ki so nastale na dogodku. Predsednica Desusa je zatrdila, da je stroške zasebnega dela obiska plačala sama.