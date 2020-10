Po Pivčevi Desus zapustila še ena ženska

Odhajata še dva

Evidentiranje kandidatov

Podpredsednica Desusa, ki je veljala za del ožje ekipe nekdanje predsednice stranke, je danes odstopila s te funkcije, prav tako je zapustila stranko. Napovedujejo se tudi odstopi preostalih dveh podpredsednikov, v prihodnjih dneh pa naj bi več občinskih odborov razpravljalo o morebitnem izstopu iz stranke.Manfredova, ki je v Desus vstopila ob državnozborskih volitvah leta 2014, je v svoji odstopni izjavi zapisala, da so bili v njenem delovanju tudi v stranki Desus vedno glavna vodila delati dobro za ljudi, prisluhniti njihovim potrebam, vzpostavljati dobre temelje za sodelovanje in iskati rešitve za napredne spremembe.»Danes se v stranki Desus, upoštevajoč nedavne dogodke in nestrinjanja, ne vidim več. Zanosu in želji stranke narediti nekaj dobrega za ljudi so krila prestrigli drugi interesi, kar je popolnoma v nasprotju z mojimi načeli,« je pojasnila. Pravi, da so »nizkotni prijemi omalovaževanja dela« Pivčeve pokazali, da smo še daleč od družbe, ki spoštuje in ceni rezultate.« Po njenem mnenju se bo to gotovo poznalo na izrazito zmanjšanem zaupanju mladega usposobljenega kadra v potenciale Desusa.Po navedbah, ki je bil v času predsedovanja Pivčeve uradni govornik Desusa, sta iste poteze napovedala preostala podpredsednikain. Kolmaničeva je dejala, da te informacije še ne želi komentirati, saj da je še preuranjeno.Po Ujčičevih navedbah so prav tako najavili razpravo o morebitnem izstopu iz stranke v 16 občinskih odborih, med drugim tudi v mariborskem. Potrdil je, da so ideje, da bodo tisti, ki bodo zapustili Desus, formirali novo stranko. O tem bo po njegovih besedah v naslednjih dveh tednih razmislila Pivčeva, na podlagi tega bodo potem naredili strategijo.V Desusu so potrdili, da so prejeli odstopno izjavo Manfredove. Prav tako so potrdili, da so sklicane seje za vse pokrajinske odbore, a da je vsebina evidentiranje kandidatov za prihajajoči kongres stranke.Pivčeva je sicer v ponedeljek, preden bi moral DZ odločati o predlogu za njeno razrešitev z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sama odstopila. Ob tem je tudi izstopila iz Desusa. Poleti se je namreč morala soočiti z očitki zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica stranke, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica. Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev Desusa premierju predlagal njeno razrešitev. DZ se je z njenim odstopom že seznanil.je v DZ že poslal predlog, da se na mesto novega kmetijskega ministra imenuje dozdajšnji državni sekretar. Seja parlamentarnega odbora za kmetijstvo, na kateri se bo predstavil Podgoršek, še ni sklicana. Če bo v DZ dobil podporo, bo 11. minister na čelu kmetijskega resorja.