Po »pirotehničnem spektaklu« se je oglasil Janković. Pravi, da se bo opravičil

V ponedeljkovi akciji navijaške skupine Green Dragons, ki je 35 let delovanja obeležila s kurjenjem bakel in obsežnim ognjemetom v središču prestolnice, po dosedanjih podatkih ni bilo izgredov ali poškodb na objektih, je povedal ljubljanski župan Zoran Janković. V primeru pritožb meščanov zaradi dogodka pa se bo vsakemu opravičil, je napovedal.

Ponedeljkov »pirotehnični spektakel«, kot so ga poimenovali v skupini Green Dragons, je predvsem na družbenih omrežjih povzročil kar nekaj kritik. Približno desetminutno dogajanje je bilo namreč zelo hrupno, rakete, bakle in dimne bombe pa so močno onesnažile ozračje v najožjem središču mesta ter precej meščanov in obiskovalcev presenetile.

35 let Green Dragons FOTO: Črt Piksi

Dogodka niso prijavili

Na vprašanja glede dogodka je danes na redni tedenski novinarski konferenci odgovarjal tudi ljubljanski župan Janković. Povedal je, da je vodstvo skupine na sedež mestne občine prišlo napovedat, da bodo obletnico delovanja proslavili na tak način. Na vprašanje, ali so dogodek prijavili na upravni enoti, je župan dobil odgovor, da tega v skupini ne počnejo.

Vodstvu občine so Green Dragons izrazili željo, da se za 15 minut v najožjem središču ugasne javna razsvetljava, in tej želji so sledili. Javno podjetje Voka-Snaga je nato tudi pospravilo odpadke, ki so ostali za dogajanjem.

Janković za zdaj nima podatkov, da bi med akcijo prišlo do kakšnega izgreda ali poškodbe na objektih.

Se pa zaveda vseh negativnih vidikov dogodka, a pri tem opozarja, da bi Green Dragons to izvedli v vsakem primeru.

Če se bodo meščani zaradi ponedeljkovega večernega dogajanja pritožili na občino ali njemu osebno, je Janković napovedal, da se bo vsakemu opravičil.

Policija o dogodku ni bila obveščena.