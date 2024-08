Po petkovih neurjih več kot tisoč odjemalcev brez elektrike

Petkova neurja z močnim vetrom in točo, ki so divjala predvsem po osrednji in severovzhodni Sloveniji, so povzročila tudi težave pri oskrbi z električno energijo. Elektro Maribor je največ nevšečnosti zaznal na področju Ljutomera, Radencev in Lenarta, kjer je bilo do 11.30 brez napajanja z električno energijo 1329 odjemalcev.

Kot so v Elektru Maribor zapisali na svoji spletni strani, skušajo sodelavci družbe s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo.

Pri tem so poudarili, da se zavedajo pomena zanesljive oskrbe z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo ter vseh nevšečnosti, ki jih prekinitev napajanja z električno energijo prinese s seboj. Uporabnike prosijo za razumevanje in jih pozivajo, da z napravami ravnajo z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa je prek družbenega omrežja Facebook že v petek sporočil, da je bilo zaradi neurja poškodovanih 11 daljnovodov, zato je pričakovati daljši izpad električne energije.

Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel je medtem na Facebooku zapisal, da je sinočnje neurje tudi pri njih povzročilo težave pri dobavi vode in elektrike. »Zaradi izpada električne energije je motena tudi dobava vode, ker črpalke na črpališčih ne delajo. Z gasilci naše gasilske zveze smo dogovorjeni, da dobavimo vodo do občanov, ki jo nujno potrebujejo. Prav tako so na voljo električni agregati za zagon črpalk v individualnih vodnjakih, ki so še v funkciji.« Kot navaja, naj bi Elektro Maribor danes odpravil težave na daljnovodnem omrežju, jutri pa na nizkonapetostnem.