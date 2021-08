Po padcu v gorah na paralimpijske igre

»Moje življenje? Kako gledam nanj? Vedno sem bil 'fajter' in očitno sem tudi iz tega črpal energijo. Stanje je bilo nepredstavljivo, ko se ozrem nazaj, ne morem verjeti, da sem bil to jaz,« pripoveduje Ožbej Poročnik, ki se v teh dneh s svojim varovancem Luko Trtnikom odpravlja na paralimpijske igre. Hkrati v teh dneh slavi svoj drugi rojstni dan – resda šteje 30 let, a se je pred petimi leti hudo ponesrečil. Sprva mislili, da je mrtev 20. avgusta 2016 se je v severni steni 2532 metrov visoke Rjavine, ki se dviga med alpskima dolinama Kot in Krma, pripetila huda nesreča. »Za plezalskega koleg...