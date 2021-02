Po padcu nepokreten, nato prehodil Camino

Trinajstega septembra 2006 je takrat 44-letni Cerkljan Ermin Oblak po službi, denar si je služil kot glavni kuhar v spodnjeidrijski Rotomatiki, odšel v Jagršče, na obisk k staršem. Hotel je obrati jabolka, zato je na drevo naslonil lestev, a se je premaknila. Z veliko volje je skoraj čudežno okreval. FOTO: Osebni arhiv Padel je z višine štiri do pet metrov. Nezavestnega so odpeljali v ljubljanski klinični center, imel je obsežne krvavitve v glavi, zlomljeno ličnico, dvajset dni je bil v komi. Govoriti in hoditi ni znal več, videl je dvojno. Naučil se je spet govoriti Bil je priklenjen ...