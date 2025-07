Po oprostitvi posiljevalcev petnajstletnice: »Kaj slovenskemu sodstvu sploh prestavlja ženska? Očitno nekaj brezplačnega mesa«

Poročali smo že, da je slovensko sodišče pravnomočno oprostilo štiri moške, obtožene posilstva petnajstletnice. Dejanje naj bi bilo posneto, a to ni bilo dovolj za obsodbo. To je šokiralo poslanko Levice Tatjana Greif, ki je zapisala, da je zgrožena, da je bila četverica spoznana za nedolžno kljub obstoju posnetka kot dokaznega gradiva. Navedla je, da je bilo po njenih informacijah odločilno mnenje izvedenca, ki je zakrivanje obraza s strani dekleta tolmačil kot znak, da se je dogajanja dovolj zavedalo, da bi lahko protestiralo. Ker izrecnega protesta ni bilo, po tej logiki dejanje ni bilo posilstvo.

Slovensko sodišče je pravnomočno oprostilo štiri moške, obtožene posilstva petnajstletnice. Dejanje naj bi bilo posneto, a to ni bilo dovolj za obsodbo. FOTO: Tunatura/getty Images/istockphoto

Ob tem nas je zanimalo, kako komentirate tak razplet in odziv poslanke? Objavljamo vaša mnenja.

Bralec Aleš: Največja mafija v državi je sodstvo

Bralec Branko: Ena velika sramota za sodišče

Bralka Judita: Kam gre ta naš pravosodni sistem... Kje je pravica??? Premalo je takih ki bi opozarjali na krivice....

Bralec Ferdo: Mogoče pa bi morali objaviti imena posiljevalcev. Potem bo bolj jasno, zakaj so bili oproščeni

Bralec Aleš: Absolutno svinjarija... zame nemogoče... res nemogoče, pa vendar... res nismo pravna država... to ni prav

Bralka Pika: Zelo ustrezen... To se ne bi smelo zgoditi.. Ampak živimo v Butalah

Bralka Katja: Kaj družbi in slovenskemu​ sodstvu sploh prestavlja ženska? Očitno nekaj brezplačnega mesa, ki si ga lahko kdor koli kjer koli in kadar koli. Zakrivajo obraza pa naj bi bila poteza privolitve!!!!! Kje je je pravni sistem in kam gre družba?

Bralec Tomaž: Saj ni res noo, to je mogoče le v Sloveniji

Bralka Anamarija: Bravo, škoda,da ni več takih ljudi!!!

Bralec Martin: Pozitivno. Naša sodišča so kot kriminalci. Nedolžne obsojajo, kriminalce oproščajo

Bralec Dragan: Odziv pravilen, sodišče pa spada v 15. stoletje

Bralka Ana: Sodišča že dolgo ne služijo svojemu bistvu. Pravzaprav smo lahko srečni, da ne pademo v njihove krempje, v nasprotnem gorje nam. Namenjeni so sami sebi, ščitijo kriminalce in barabe, nad poštenimi in odgovornimi državljani pa vršijo nasilje.

Bralec Danilo: Zame je SLO že dolgo ne pravna država, vse od orožarskih poslov. preko predolgih postopkov do skrajno nesprejemljivih odločitev. Ta primer pa je samo potrdil moje mnenje!

Bralka Marina: Slovensko pravosodje je na strani Golobove vlade, kjer je tudi Levica. Zapirajo kurje tatove in janšiste. Romi, migranti vseh barv in leni kriminalci pa so zaščiteni. Oblast delovnim ljudem,koruptivno sodstvo pa zamenjati

Bralka Dragica: Popolnoma pravilno in utemeljeno. Sodišče s to odločitvijo je očitno na strani hudodelcev-zločincev

Bralka Lilijana: Obsodba je sramotna za slovensko sodstvo in za izvedenca, ki je komentiral zakrivanje obraza. Petnajst letno dekle je bilo nedvomno deležno skupinskega posilstva. V tej starosti ni sposobno presoditi posledic takega dejanja in dvomim, da bi katerokoli dekle soglašalo z njim. Taka sodba dobesedno "dovoljuje" ponovitve. Ko se bo to zgodilo, se bomo vsi zgražali

Bralka Nika: Pogumen odziv na neprimernost odločbe, ki je odraz malomarnosti za eno državo

Bralka Vida: Pravilno je ravnala. Tako dejanje je treba obsoditi in zaščitit žrtve, sodišče ni ravnalo prav

Bralec Ivan: Poslanka se je korektno odzvala na diletantsko pristransko mnenje sodnega izvedenca v korist posiljevalcev. Vsak otrok ve, da se posnetki lahko znajdejo na družbenih omrežjih, zato je žrtev z zakritjem obraza skušala zaščiti svojo integriteto

Bralec Gaj: Glede vprašanja kdaj je kaznivo dejanje posilstva dokončano, sodna praksa šteje, da je dejansko dokončano šele s prenehanjem spolnega občevanja. Pri posilstvu namreč ne gre za ločeno dejane nasilja, pač pa za celotno izvajanje psihofizičnega nasilja nad oškodovanko, ki se je v konkretnem primeru izrazilo z nasilno spolno prevlado večih moških nad oškodovanko. Zakrivanje obraza nima nobene teže, zato je mnenje sodnega izvedenca izredno nenavadno. Oškodovanka se je verjetno takrat psihično zlomila in jo je bilo sram. Torej si je obraz zakrivala zaradi sramu. Torej ni bil užitek, ampak hudo trpljenje. Iz dosedanjih primerov pa se veliko žensk ne upira, ker se bojijo, ampak enostavno trpijo, da čimprej mine. Nisem prebral dokumenta sodnega izvedenca. Ampak kot pravnika me zanima: - Govorica celotnega telesa pove ali je oškodovanka uživala ali pa trpela, in ne le zakrivanje obraza. Prav tako izpoved oškodovanke. To je izredno pomembno in ključno vprašanje. - Ali je oškodovanka dala dovoljenje za snemanje. Privolitev mora biti posneta, v nasprotnem primeru je neupravičeno slikovno snemanje in distribucija kaznivo dejanje. S kakšnim namenom je nastal posnetek? Za zasebno rabo ali pa da dekle prikažejo kot kurbo, in ji tako še enkrat poteptajo dostojanstvo. Preveč odprih vprašanj, da bi bila izrečena oprostilna sodba. Pritožbeni razlog tožilstva bo tu upravičen. Ministrica za pravosodje mora obvezno odrediti izredni nadzor nad delom sodnega izvedenca, mediji pa objavit njegovo ime in priimek. Javnost ima pravico vedeti ali je uposteval vse strokovne parametre za izdelavo sodnega mnenja, na katero je sodišče oprlo svojo odločitev. Minister za notranje zadeve pa izredni nadzor nad delom policije - ali je policija res opravila dobro kriminalistično preiskavo. Kot pravniku mi manjka tudi ta pomemben del - ali je bilo snemanje spolne aktivnosti zakonito ali ne. Bojim se, da je bilo to izpuščeno, ampak je to zelo pomebno.