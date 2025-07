Po opozorilni stavki dosegli kompromis: zaposleni v Hitu do dodatkov in višjih plač

Vodstvo novogoriške družbe Hit ter Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije sta dosegla dogovor o zvišanju plač, je danes poročala TV Slovenija. Napovedane stavke, ki bi sledila opozorilni 20. junija, po navedbah televizije tako ne bo.

Sindikalisti so po poročanju televizije dosegli dvig plač za tri razrede, izpogajali pa so tudi dodatek za začasno prerazporeditev delavcev. V Hitu sicer pripravljajo celovito prenovo plačnega sistema.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je junijsko opozorilno stavko pripravil, ker je uprava Hita po dogovoru s Sindikatom igralniških delavcev Slovenije in sindikatom Vrba uresničila dvig najnižjih osnovnih plač, s tem pa naj bi porušila plačna razmerja.

Glavna zahteva sindikata je bil dvig osnovne plače za pet plačnih razredov vsem zaposlenim. V vodstvu Hita so ob tem opozarjali, da bi s tem le še dodatno zvišali stroške dela, plačna razmerja pa bi ostala porušena.

Ob tem so poudarili, da so povprečne plače v Hitu za 15,4 odstotka višje od slovenskega povprečja, letošnji regres za letni dopust pa je znašal 2430 evrov, kar je največ doslej. Prav tako so zaposlenim uskladili najnižje osnovne plače s kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma dobro leto pred predvidenim dvigom v branžni pogodbi.