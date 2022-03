Po okužbi z različico delta še vedno ležijo v bolnišnici

Med hospitaliziranimi bolniki na intenzivnih oddelkih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana nekateri covidni bolniki po okužbi z različico delta še vedno potrebujejo bolnišnično zdravljenje, so za STA pojasnili v bolnišnici. V Sloveniji je sicer že od januarja prevladujoča koronavirusna različica omikron.

Bolniki, ki so se okužili s koronanvirusno različico delta, po navedbah UKC Ljubljana zdravniško zdravljenje potrebujejo od 58 do 99 dni.

Različica delta je bila za veliko število bolnikov sicer tragična. Pri danes prevladujoči različici omikron pa je smrtnost covidnih bolnikov nižja. Ob tem so v UKC Ljubljana potrdili možnost razdelitve smrti covidnih bolnikov na tiste, ki so umrli zaradi covida-19, in tiste, ki so umrli s covidom-19. »Trenutno še zbiramo podatke o bolnikih, pri katerih je covid-19 vodilna diagnoza. V kolikor ta bolnik umre, je zaključeno, da je umrl zaradi covida-19,« so pojasnili.

Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 131 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 33.

Spomnili so, da so po drugi strani nekateri bolniki v bolnišnično oskrbo sprejeti zaradi zdravstvene težave, ki ni povezana s covidom-19, a ob sočasni okužbi s koronavirusom, ki pa ni prizadela spodnjih dihal. »Če tak bolnik umre, umre s covidom. Res pa je, da se v praksi stvari pogosto prepletajo in ločitev ni tako jasna,« so še poudarili.

Veča se število potrjenih primerov

V petek so v Sloveniji ob 1748 PCR-testih in 14.278 hitrih antigenskih testih potrdili 2888 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 131 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 33. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 10 bolnikov manj kot dan prej, na oddelkih intenzivne nege pa zaradi covida-19 zdravijo enega bolnika več kot dan prej.

Skupno je sicer hospitaliziranih 340 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19, kar je 21 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 50, enako kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 38.510 primerov okužb, kar je 686 več kot dan prej. V petek so potrdili 85 okužb več kot dan prej.

Sedemdnevno število potrjenih primerov kljub temu upada in trenutno znaša 2841, dan prej pa je bilo višje za 37. Veča pa se število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki trenutno znaša 1824, dan prej je znašalo 1792.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.590 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.059 ljudi.