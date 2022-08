Po odstopu Marte Kos se je oglasil Robert Golob

Po odstopu Marte Kos od kandidature za predsednico republike je izvršni odbor Gibanja Svoboda danes sklenil, da na predsedniških volitvah ne bodo ponudili drugega kandidata. Po besedah predsednika Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba se bo svet stranke v 14 dneh odločil, katerega od preostalih predsedniških kandidatov bodo podprli.

Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos je namreč v torek odstopila od kandidature za predsednico republike. Kot razlog je navedla »spremenjene okoliščine iz osebnih razlogov«.

O tej odločitvi in nadaljnjih korakih je danes razpravljal izvršni odbor stranke. Kot je po seji dejal Golob, odločitev Kosove sprejemajo z obžalovanjem, a jo spoštujejo. Po njegovih besedah je šlo za osebno odločitev Kosove in ne za njegovo zahtevo po njenem umiku. Kosova ga je sicer že v ponedeljek obvestila, da razmišlja o tej potezi, na vprašanje, ali jo je sam poskusil pregovoriti, pa je Golob odgovoril, da »osebnih razlogov ne bo komentiral«.

Golob: Danes pač nimamo nikogar

Na seji izvršnega odbora so se dogovorili, da novega kandidata za predsednika republike ne bodo ponudili. »Marta Kos je bila soglasno potrjena na svetu stranke. Mi smo imeli njo in smo vanjo verjeli, danes pač nimamo nikogar,« je odločitev pojasnil Golob. Na izvršnem odboru so ob tem sprejeli tudi oceno, da je bila Marta Kos najboljša kandidatka in da bi bila tudi najboljša predsednica.

Kosova sicer ostaja podpredsednica stranke. Ker je edina podpredsednica Gibanja Svoboda, ki hkrati nima zadolžitev v državnem zboru ali vladi, pa Golob verjame, da se bo posvetila predvsem delu v stranki.

Svet stranke se bo medtem v 14 dneh opredelil do nadaljnjih korakov pri predsedniških volitvah. Po Golobih napovedih bodo najverjetneje podprli enega izmed do tedaj znanih kandidatov. Do teh se sicer predsednik največje vladne stranke danes še ni želel opredeljevati.