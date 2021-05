Po odstopu Kozlovičeve: »Predsednik vlade je gotovo zadovoljen s sabo«

»Predsednik vlade je gotovo zadovoljen s sabo«

Levica vnovič poziva k protestom

Očitno pomanjkanje iskrenega sodelovanja slovenskih organov z evropskim javnim tožilstvom resno spodkopava zaupanje v učinkovito delovanje sistemov upravljanja in nadzora evropskih sredstev v Sloveniji, se je danes na odločitev vlade o razveljavitvi postopka imenovanja dveh delegiranih tožilcev odzvala glavna evropska tožilka Laura Codruta Kövesi.



Evropsko javno tožilstvo lahko začne delovati brez delegiranih tožilcev iz Slovenije, vendar to pomeni, da se bo raven zaščite finančnih interesov EU v Sloveniji znižala, je opozorila.

Zorčič: Gre za napad na pravno državo

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so odstop pravosodne ministricepospremile z ostro kritiko vlade. Za LMŠ in SD je to dokaz, da so bili očitki v predlogu ustavne obtožbe o imenovanju tožilcev upravičeni. Nekateri menijo, da bo imel premiertežave pri imenovanju novega ministra, Levica pa vnovič poziva k protestom.»Predsednik vlade je danes gotovo zadovoljen s sabo. Njegova vlada je naredila korak v smeri podrejanja pravosodja, z zvestim asistiranjem podpredsednika vlade pa sta odstopila ministrico, ki je bila očitno premalo poslušna,« je v odzivu zapisala vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev in nekdanja vodja poslancev SMCPo ocenah poslanke LMŠodstop Kozlovičeve le potrjuje, da so bili očitki opozicije v predlogu ustavne obtožbe glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev upravičeni. Današnja odločitev vlade je za LMŠ nedopusten in arbitraren poseg v samostojnost in neodvisnost tožilske funkcije v državi, čemur je po besedah poslanke pritrdil tudi generalni državni tožilec. Izbirni postopek je bil po ocenah LMŠ popolnoma pravilno izpeljan in zakonit. Današnji sklep vlade je tako poslanka označila za nezakonit oziroma brez pravne osnove.»To je še en korak k temu, da se pravna država pri nas ruši. Niti sam predsednik vlade ne spoštuje zakonov,« je menila. Po njenih besedah namreč zakon o državnem tožilstvu zelo jasno opredeljuje postopek izbire in imenovanja delegiranih evropskih tožilcev.Po mnenju vodje poslancev SDse zdaj vidi, da vladna koalicija deluje na umetnem toku. Kot je pojasnil, vlada vsak dan išče manjkajoče glasove, odstop ministrice za pravosodje dan po obravnavi predloga ustavne obtožbe premierja Janše pa je po Hanovem mnenju dokaz, da je bil predlog obtožbe upravičen in vsebinsko točen. Državni zbor je sicer v sredo zavrnil opozicijski predlog ustavne obtožbe Janše.Koordinator Levice in poslanecje ugotavljal, da odstop Kozlovičeve ne pomeni koraka naprej, »ker ministrice, ki je želela imenovati tožilce, ni več, vlada, ki jih noče imenovati, pa ostaja«. »Kar nam je storiti, je, da gremo vsi skupaj jutri na protest in zahtevamo padec vlade, da lahko začnemo stanje v Sloveniji normalizirati,« je v izjavi v državnem zboru dejal Mesec. Državljane je pozval k udeležbi na protestu.Po ocenah vodje poslancev SABje postopek neimenovanja dveh evropskih tožilcev danes očitno dosegel vrelišče. Sklep vlade o tem je po njenem mnenju cinična in posmehljiva klofuta ministrici za pravosodje, ki ji ni preostalo nič drugega kot odstop. To bi po ocenah Kociprove morala storiti že davno tega, predvsem pa bi jo moral že davno tega zaščititi predsednik njene stranke, minister za gospodarstvoTudi po ocenah Kociprove je pred premierjem izziv imenovanja novega ministra. Kako težko ali lahko bo to za premierja, bo po njenem mnenju pokazalo že petkovo glasovanje o razrešitviTa je sicer po današnji odločitvi vlade glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev ocenil, da gre za napad na pravo državo, za očitno politično, strankarsko vmešavanje v kadrovske zadeve državnega tožilstva. Po njegovih informacijah gre še za vrsto drugih kadrovskih zadev in najmanj 12 tožilcev ne more napredovati.