Po odstopu Jušića vlada za v. d. generalnega direktorja policije imenovala to osebo

Vlada je po jutranjem odstopu generalnega direktorja policije Senada Jušića na popoldanski dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja imenovala dosedanjega direktorja uprave kriminalistične policije Damjana Petriča. Funkcijo nastopa s četrtkom, in sicer za obdobje največ šestih mesecev oziroma do imenovanja novega generalnega direktorja.

Ob imenovanju Petriča je vlada izdala tudi odločbo o razrešitvi Jušića s položaja generalnega direktorja policije in naziva glavni policijski svetnik, so z vladnega urada za komuniciranje sporočili po dopisni seji.

Kariera Petriča

Petrič je karierni policist, ki je doslej zasedal različne vodstvene položaje v policiji in ima dolgoletne izkušnje s področja dela splošnih policijskih nalog, vodenja, odločanja in organizacije dela na policijskih enotah, kadrovskih zadevah, preprečevanja in preiskovanja vseh vrst kriminalitete.

Od julija 2023 kot direktor vodi upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Pred tem je od marca 2022 po pooblastilu vodil Policijsko upravo (PU) Ljubljana.

Petrič, rojen leta 1969, je zdaj že več kot tri desetletja dolgo poklicno pot v policiji po šolanju na takratni Kadetski šoli za miličnike leta 1988 začel na policijski postaji Ljubljana Šiška, kjer je opravljal naloge policista in policista kriminalista do leta 1997. Tedaj se je vpisal na redni študij varstvoslovja Visoke policijsko-varnostne šole. Leta 2000 je postal pomočnik komandirja na policijski postaji Kamnik, dve leti kasneje pa na policijski postaji Domžale.

Leta 2005 se je zaposlil kot policijski inšpektor v službi direktorja in nato kot kriminalistični inšpektor v sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana. Leto kasneje je postal tamkajšnji vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto.

Leta 2008 je napredoval v višjega kriminalističnega inšpektorja na oddelku za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana. Od leta 2009 je opravljal naloge pomočnika vodje, leta 2014 pa je bil imenovan za vodjo sektorja kriminalistične policije.

Leta 2012 je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv magister prava.

Med osamosvojitveno vojno je bil vodja skupine posebne policijske enote PU Ljubljana in ima status vojnega veterana.