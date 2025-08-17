Po napadih na Slovence na Hrvaškem glas dvignil poslanec: »Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi«

Poročali smo že, da so na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov. Skupina je napad posnela ter poklicala policijo in reševalce, dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala v Sloveniji.

Ob tem se je zdaj oglasil nepovezani poslanec in predsednik stranke Suvereni Dejan Kaloh.

Dejan Kaloh FOTO: Leon Vidic/delo

Prvi incident se je zgodil v Poreču, kjer so varnostniki pred nočnim klubom brutalno pretepli slovenskega fanta, drugi pa v noči na soboto v Savudriji, ko so bili s strani varnostnikov ponovno brutalno napadeni slovenski državljani na javni plaži.

»V zelo kratkem času sta se zgodila kar dva resna incidenta, v katerih so bili žrtve slovenski turisti. Prvi se je zgodil v Poreču, kjer so varnostniki pred nočnim klubom brutalno pretepli slovenskega fanta, drugi pa v noči na soboto v Savudriji, ko so bili s strani varnostnikov ponovno brutalno napadeni slovenski državljani in to na javni plaži. Skupna točka obeh zavržnih incidentov je, da so nasilje izvajali hrvaški varnostniki nad slovenskimi turisti, ki niso nikogar ogrožali.

Prav zato bi bilo nujno, da se v zvezi s temi incidenti oglasita tako slovenski kot hrvaški premier, torej Robert Golob in Andrej Plenković. Gre namreč za resno vprašanje varnosti slovenskih državljanov na Hrvaškem, ki je za Slovenijo najpomembnejša turistična destinacija, hkrati pa za vprašanje kredibilnosti in ugleda Hrvaške kot varne države za tuje goste.

Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi, temveč kažejo na vzorec nevarnega ravnanja, ki ga je mogoče zajeziti le z jasnim političnim signalom, da takšno nasilje ni sprejemljivo. V interesu obeh držav je, da so odnosi med narodoma korektni, turizem na Hrvaškem pa varen tako za slovenske kot druge tuje turiste.«