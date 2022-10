Po odmevni ministrovi izjavi slovenski žičničarji mirijo: Med zimo bomo obratovali normalno

Potem ko je v preteklih dneh med predstavniki slovenskih smučišč veliko prahu dvignila izjava infrastrukturnega ministra Bojana Kumra o možnosti zaprtja smučišč v luči reševanja energetske krize, so bili ti danes bolj optimistični. Po njihovih zagotovilih bodo smučišča navkljub izzivom visokih cen energentov prihajajočo zimo obratovala normalno.

Po dveh letih, ki so minila v znamenju protikoronskih omejitev, so slovenska smučišča pred novim izzivom, in sicer kako ublažiti posledice visokih cen električne energije. Zaradi nepredvidljivih razmer so se v torek sestali tudi z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom.

Kot je povedal podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiž, je sporočilo srečanja jasno. »Slovenska smučišča bodo letos delovala, zagotovili bomo tako naraven kot kompakten sneg,« je poudaril in dodal, da bi bile posledice zapiranja smučišč za turizem in tudi druge dejavnosti prevelike. Smučišča kot del gorskega turizma namreč prispevajo kar 33 odstotka vseh prenočitev pri nas, je dodal.

Na srečanju z ministrom so govorili tudi o njegovi odmevni izjavi o možnosti zaprtja smučišč v primeru zaostrovanja razmer, o kateri je slednji po besedah Paradiža dejal, da je bila »izvzeta iz konteksta«.

»Dejansko je bilo omenjeno, da če bi prišlo do zaustavitve določenih dejavnosti, bi se potem na koncu, ko bi izbirali med njimi, odločili za odprtje javnih zavodov in bolnišnic, namesto smučišč ter drugih stvari, ki niso nujnega življenjskega pomena,« je poudaril Paradiž, ki je s strani ministra dobil zagotovilo, da se to ne bo zgodilo in da bomo »z varčevanjem do desetih odstotkov energije v Sloveniji energetsko krizo pozimi zvozili in da bo država zagotovila potrebne energetske vire«.

Obeta se dvig cen med pet in deset odstotkov

Kar zadeva konkretne pomoči, ki jo lahko pričakujejo slovenska smučišča, je Paradiž izpostavil, da je v pripravi model regulacije cen električne energije, ki bo prinesel vzdržne cene, ki naj bi se gibale pod 200 evrov za kilovatno uro elektrike. Ti ukrepi bodo najverjetneje začeli veljati z začetkom prihodnjega leta. »To nam daje jasno usmeritev za naprej, kako oblikovati naše storitve, in zavedanje, da lahko s temi cenami preživimo,« je ocenil in dodal, da se višje cene ne bodo odrazile v dražjih prodajnih cenah kart. »Če bi hoteli vpliv energije pretvoriti v cene kart, bi morali te zvišati za 50 oz. 60 odstotkov, kar bi pomenilo, da bi slovenska smučišča postala nekonkurenčna,« je ponazoril in naznanil, da se je večina smučišč kljub temu odločila za dvig cen med pet in deset odstotkov v sozvočju z ostalimi dvigi cen življenjskih stroškov.