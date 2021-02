Po odhodu Poklukarja UKC Ljubljana dobil začasnega direktorja

Svet UKC Ljubljana se je danes uradno seznanil z imenovanjemna mesto ministra za zdravje, so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.Za začasnega direktorja do imenovanja novega oziroma za največ eno leto je imenoval dosedanjega predsednika sveta DZ je v torek podprl imenovanje Janeza Poklukarja za ministra za zdravje . S tem je postal 18. minister za zdravje doslej in tretji, ki vodi ta resor, v tej vladi. Poklukar verjame, da je pred nami ključen trenutek za spremembe v zdravstvu, zato je pozval k poenotenju v skupnem cilju, da bi dosegli spremembe. Z delom na ministrstvu začenja v sredo.