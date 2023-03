Po odhodu otroškega srčnega kirurga iz UKC: Ni razlogov za skrbi (VIDEO)

Vodilni češki otroški srčni kirurg Roman Gebauer je prekinil sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana, poroča Delo. V UKC Ljubljana se po navedbah Dela zgodovina neurejenih razmer za male bolnike ponavlja in zdaj tam ni kirurga, ki bi lahko operiral otroka z napako na srcu, kar da je potrdil tudi Gebauer.

Po objavi članka je v javnosti završalo, zato so pred novinarje stopili pristojni, ki zatrjujejo, da so skrbi odveč. »Razmere so nedvomno boljše, kot so bile leta 2018,« je dejal strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoren. Pravi, da male paciente s prirojenimi in pridobljenimi boleznimi srca normalno obravnavajo.

»Naši kardiologi vse dni v tednu zagotavljajo kardiološko pripravljenost. Poleg tega delujejo v dežurstvu enote za intenzivno terapijo in neonatalno terapijo. Na trenutno stanje smo ponosni in veste, skozi kakšne pretrese smo šli. Moj predhodnik se je soočal s situacijo, ko nismo imeli otroškega kardiologa. Danes imamo delujočo službo. V lanskem letu so bili samo štirje otroci poslani na kirurško zdravljenje v tujino, vsi ostali so bili operirani v Ljubljani. Gebauer je lansko leto v Ljubljano prišel šestkrat. Če primerjamo situacijo z letom 2018, ni razlogov za skrb.«

Bodo zgladili odnose?



Strokovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana Ivan Kneževič je dejal, da se pridružuje mnenju Pokorna in dodal, da trenutni program zagotavlja najboljšo oskrbo. »Kirurško zdravljenje otrok s srčnimi napakami je izjemno kompleksno. Majhen odstotek otrok ima izjemno redke napake, kar pomeni, da se nekatere zgodijo enkrat na pet let. Takšne otroke se pošilja v tujino v velike centre. Trenutno smo sposobni poskrbeti za otroke. Rezultati so dobri, v primerjavi še boljši v primerjavi z drugimi podobnimi centri. Trenutno je situacija na področju otroške srčne kirurgije boljša, kot je kadarkoli bila. K temu je pripomogla tudi edukacija.«

Pokorn je še dodal, da če kaj, jih je covid naučil, da je dobro čim več stvari narediti doma. »Čez noč so se zaprle meje in tako je bil otežen prihod strokovnjakov k nam kot tudi za prehod bolnikov. Kljub covidu je obravnava otrok s srčnimi napakami potekala nemoteno.«

Besedo je dobil tudi generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, ki je povedal, da je otroška srčna kirurgija ena izmed najtežjih. Predvsem zato, ker kirurgi delajo v čustveno zelo zahtevnih pogojih. Prebral je pismo trenutno odsotnega pediatričnega kardiologa Mihe Weissa, ki je predlagal izboljšave in izrazil obžalovanje nad prekinitvijo sodelovanja z Gebaurejem. Meni, da bi ga bilo po njegovem mnenju treba nadaljevati.

Na vprašanje o Gebauerjevih razlogih za odhod je dejal, da je teh verjetno vedno več. »Verjetno so tudi osebni in ključ je gotovo tudi odnos. Da bi rekel, da so bili odnosi ključen element, da je on prekinil sodelovanje, je prehitro govoriti. Verjetno si je želel, da bi bile stvari drugačne, a je težko reči, da je njegova plat edino prava.« Pokorn je še povedal, da ko je prišel Gebauer v Ljubljano, je bil kirurg Weiss v vlogi glavnega operaterja, Gebauer pa ga je usmerjal. Šlo je za edukacijski sistem. Iz izjav prisotnih je bilo sicer mogoče razumeti, da odhod strokovnjaka ni dokončen in da je mogoče, da bodo še našli skupni jezik za morebitno nadaljevanje.

Kaj bo s pacienti, ki so čakali na operacijo?

Kaj se bo zgodilo s pacienti, ki bi jih moral strokovnjak obravnavati v prihodnjih mesecih? Povedali so, da sta bila na konziliju obravnavana dva otroka, ki bi v naslednjih treh mesecih potrebovala operacijo, za katero bi bilo bolje, da bi jo opravil kateri izmed bolj kompetentnih kirurg. Dodali so, da že zdaj sami opravijo 90 odstotkov operacij in da bodo do takrat, ko bosta ta dva otroka potrebovala operacijo, našli rešitev, izključena ni niti možnost, da bi pri teh dveh operacijah sodeloval Gebauer. Če pa bi prišlo do težjega primera, pa bi ga, tako kot običajno, poslali na zdravljenje v tujino.