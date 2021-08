Po oddaji počilo, nekateri potrebovali antidepresive in pomirjevala (FOTO)

V prvi oddaji nove sezone Studia City sta mnenja soočili vodji poslanskih skupin SMC in LMŠin. Govorili so o aktualnih zadevah na političnem parketu, zato niso mogli niti mimo incidenta, ki se je avgusta zgodil na Kredarici . Voditeljaje zanimalo, na čigavi strani sta vodji poslanskih skupin v tem primeru.Medtem ko je Perič prepričan, da so protestniki s tem dejanjem javnosti posredovali nekaj, kar jim ne more biti v čast ali korist, Golubović meni, da je v tem primeru zmagalo ljudstvo, in da je bil na Kredarici »cesar gol«.Ob navedbah voditelja, da so protestniki v kratkem napovedali »shod proti fašizmu in nacizmu, torej totalitarizmu«, je Perič dejal, da je treba dodati še en tovrstni sistem, saj da po njegovem mnenju »nimamo enakega odnosa do vseh totalitarizmov«. Golubović pa je poudaril, da je udeležba na tovrstnih protestih nujna za vsakogar, ki zagovarja svobodo in enakost.Že med in po oddaji je završalo tudi na twitterju. Nekateri so pisali celo, da po nastopu Periča potrebujejo pomirjevala. Ta se je odzval z besedami, da ni vedel, »da te lahko soočenje z drugačnimi pogledi in argumenti spravi na antidepresive«.