Furs zasegel blago iz trgovine, ki je obnorela Slovence! Znano, na kakšen način je podjetje najelo delavce

Danes smo pisali, da je pop-up trgovina King Colis, ki je v ljubljanskem BTC Cityju prodajala izgubljene in nedostavljene pakete, morala nepričakovano in dva dneva predčasno zapreti vrata. Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je za naš medij potrdila, da je trgovino zaprla zaradi »hujših kršitev davčne in delovnopravne zakonodaje«.

Zaradi varovanja davčne tajnosti podrobnosti ne razkrivajo, a dejstvo, da je šlo za resnejše nepravilnosti, odpira pomembna vprašanja o tem, kako je bilo poslovanje sploh vzpostavljeno.

Iz odziva podjetja King Colis za naš portal je razvidno, da ob prihodu v Slovenijo niso imeli slovenske davčne številke oziroma registriranega podjetja.

»Ker je šlo za naš prvi vstop na slovenski trg, smo davčne obveznosti sprva nameravali poravnati prek evropske platforme MOSS, kot to ob prvih pop-up trgovinah počnemo tudi drugod po EU. Zaradi odličnega odziva smo začeli postopek pridobitve slovenske davčne številke, ki pa še ni bil zaključen, zato smo morali trgovino predčasno zapreti,« so pojasnili za Slovenske novice.

Kot je mogoče razumeti, podjetje v Sloveniji ni imelo registrirane dejavnosti oziroma podjetja niso prijavili v Sloveniji, kar vzbuja dvome o zakonitosti poslovanja.

Ali so imeli zaposleni pogodbo o zaposlitvi?

Ob tem se poraja vprašanje, kako oziroma pri kom so bili zaposleni ali angažirani uslužbenci v trgovini, ki so na lokaciji opravljali delo – in ali je bilo to v skladu z delovnopravno zakonodajo, saj so na Fursu ugotovili tudi kršitve »delovnopravne zakonodaje«.

Na vprašanje, na kakšen način so imeli sklenjeno pogodbo z zaposlenim, v podjetju King Colins odgovarjajo: »Delujemo v številnih evropskih državah. Ker so pop-up trgovine začasne narave, King Colis za prodajno osebje sodeluje z evropsko zaposlitveno agencijo. Slovensko pop-up trgovino so tako sestavljali slovenski zaposleni, en delavec iz Hrvaške ter francoska ekipa podjetja King Colis. «

Zasegli robo

S Fursa so nam potrdili, da so vse pakete in robo, ki je bila v trgovini začasno zasegli. Ko bo podjetje vzpostavilo zakonito poslovanje, jim bodo vse zaseženo tudi vrnili.

Trgovina je bila sicer začasno postavljena (od 17. do 21. junija) v Ljubljani, njihova metoda poslovanja pa je, da se selijo po državah, hkrati pa prodajajo tudi prek spleta. V Ljubljani so se nameravali zadržali le nekaj dni.

Trgovina je sicer ob otvoritvi požela velik odziv, številni obiskovalci so se vrstili v dolgi koloni za skrivnostne pakete, katerih vsebina je bila znana šele po nakupu. Odzivi kupcev so bili ob odpiranju paketov mešani.

V podjetju pravijo, da jih je odziv slovenskih kupcev navdušil in da se »zagotovo kmalu vrnejo – tako v Ljubljano kot tudi v druge kraje po Sloveniji«.

A njihova vrnitev bo možna šele, ko – kot so poudarili na Furs – zavezanec vzpostavi zakonito stanje in odpravi vse nepravilnosti. Dokler se to ne zgodi, ostaja zgodba o paketih presenečenja tudi simbol neurejenega vstopa tujih ponudnikov na slovenski trg.

Z vprašanji smo se obrnili na inšpektorat za delo, njihove odgovore pa objavimo takoj, ko jih prejmemo.