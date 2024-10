Po novem v šolo tudi odrasli?

ACS je odprl petletni projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje (VŽU) in medijsko kampanjo Lahko.si. Kampanja bo zaživela na spletni strani www.lahko.si in profilih Lahko.si na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Andragoški center