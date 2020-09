Po novem obvezno cepljenje? To pravi minister Gantar

Sporen 48. člen Zakona o nalezljivih boleznih

Dela Po pisanju bi v primeru podritve novega Zakona o nalezljiivh boleznih vlada prepovedala oziroma omejila zbiranje večjega števila ljudi tudi na zasebnih površinah, torej v posameznih gospodinjstvih. Od državljanov bi zahtevali, da nosijo zaščitno opremo tudi doma, lahko pa bo »zasegla« tudi poslovne prostore in avtomobile, če bi jih zdravstvo potrebovalo …

Pred dnevi je javnost in stroko dodobra razburila izjava prof. dr.s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Po njegovem mnenju bi morali tisti, ki se ne bodo odločili za cepljenje proti novem koronavirusu, sami plačati stroške zdravljenja, če bi zboleli za covidom-19. Stroški zdravljenja pa lahko ob zapletih nanesejo tudi 25.000 evrov.Z ministrstva za zdravje, ki ga vodi minister, so za Slovenske novice potrdili, da se v celoti distancirajo od Štrukljeve izjave, da bi moral vsak posameznik nositi stroške zdravljenja v primeru, da se ne bo želel cepiti proti COVID-19. »To je v nasprotju z 51. členom ustave, prav tako pa ni pravne podlage v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja,« so pojasnili.Oboleli s koronavirusno boleznijo so v primeru zdravstvenega zavarovanja pri zdravstveni oskrbi popolnoma kriti iz naslova zavarovanja, a kot poudarjajo na zdravstvenem ministrstvu »predstavlja testiranje ter osebna zaščita zdravstvenih in drugih delavcev v zdravstvu, ki prihajajo v stik z bolniki s COVID-19, strošek«.V javni obravnavi je trenutno predlog novega Zakona o nalezljivih boleznih, v katerem pa ni določb, ki bi določale obvezno cepljenje proti COVID-19, ali kakšne koli ukrepe proti tistim, ki se ne bodo želeli cepiti proti koronavirusni bolezni.Štrukljevo izjavo so obsodili tudi v zdravniški zbornici, »saj da ne prispeva h gradnji zaupanja prebivalcev Slovenije v zdravstveni sistem in morebitne bodoče zaščitne ukrepe, kar je pri boju zoper covid-19 nujno potrebno. Tovrstne izjave spodbujajo nezaupanje v ukrepe in že vnaprej še poglabljajo dvome v cepljenje, kar nas skrbi,« so zapisali.