Po novem letu bomo za parkiranje v centru prestolnice tudi v nedeljo segli v žep

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli spremembo odredbe, ki po novem letu med drugim uvaja plačevanje parkirnin v coni 1 tudi ob nedeljah, v coni 2 tudi ob sobotah in uvaja plačevanje parkiranja na štirih parkiriščih. Na seji so potrdili tudi dokapitalizacijo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občina Ljubljana.

Jasna Tušar iz mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je v obrazložitvi dejala, da je podaljšanje časa plačevanja parkirnine v coni 1 ob nedeljah in coni 2 ob sobotah povezano z ukrepi zmanjšanja števila motornih vozil v mestnem središču, spremembo potovalnih navad in uvajanja bolj trajnostnih oblik potovanja.

Parkiranje bo tako v ožjem mestnem središču po novem letu med 7. in 19. uro plačljivo tudi ob nedeljah, v coni 2, ki zajema južni del Bežigrada, Mirje, Krakovo in Prule, pa tudi ob sobotah. S spremembo odredbe so uvedli tudi plačevanja parkiranja na parkiriščih pri Živalskem vrtu Ljubljana ob Večni poti, pri pokopališču Vič ob Viški cesti, na Bokalcah med krožiščem in Domom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik ter pri Poti Roberta Blinca ob zapornici pri suhem zadrževalniku Brdnikova.

Ukinili so možnost parkiranja na uro

Ukinili so možnost parkiranja na uro na parkirišču Slovenčeva ulica v bližini Bratovševe ploščadi, abonenti pa bodo za parkiranje ob Gosarjevi ulici lahko namesto letne zdaj plačevali mesečno najemnino za parkirni prostor. Ob tem so uvedli tudi plačevanje parkirnine na parkiriščih P+R preko mobilne aplikacije.

Svetnica SDS Darinka Kovačič je v razpravi dejala, da bi bilo na parkirišču pri pokopališču Vič smiselno razmisliti o uvedbi brezplačnega parkiranja za dve uri, saj ljudje pokopališča obiskujejo v času pogrebov in urejanja grobov, torej za krajši čas.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc meni, da ne gre za podaljševanje plačevanja parkiranja, ampak za podražitev iz nič evrov na 1,3 evra v coni 1. Dodal je, da spremembe uvajajo z namenom zmanjševanja števila avtomobilov, po drugi strani pa napovedujejo dve novi garažni hiši v centru mesta. »Odločite se, ali želite zmanjšati število avtomobilov v mestu ali ga želite povečat,« je bil kritičen.

Ne strinjajo se z uvedbo parkirnine

V Levici so pozdravili nova parkirišča, spremembo parkiranja na parkirišču Slovenčeva in plačevanje z mobilno aplikacijo, ne strinjajo pa se z uvedbo parkirnine ob nedeljah in sobotah. Svetnica Urška Honzak je opozorila, da je avtobusov ob nedeljah precej manj, nekateri pa sploh ne vozijo. »Če se gremo trajnostno mobilnost, je treba prilagodit vozne rede avtobusov in bolje urediti druge oblike trajnostne mobilnost,« je poudarila. S tem se je strinjal tudi svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović.

Da ukrep izboljšuje kvaliteto bivanja stanovalcev in jim bo morda vsaj malenkost olajšal možnost parkiranja v bližini svojega doma, pa je dejala svetnica SD Ganimet Shala. Spremembe je podprl tudi svetnik Vesne Denis Striković, ki meni, da so korak k boljši ureditvi.

Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski pa je dodala, da gre za smiseln ukrep, ki je okoljevarstvenega pomena, saj bo pripomogel k izboljšanju kakovosti zraka in trajnostni mobilnosti.

Zgradili 573 stanovanj

Svetniki so sprejeli tudi sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mola v višini do 5,5 milijona evrov, s katerim bodo nadaljevali številne projekte sklada. Potrdili so tudi dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Vrtnega mesta Sibirija med Cesto dveh cesarjev in južno obvoznico, kjer bodo zgradili 573 stanovanj.

Zaradi domnevno spornih zapisov na družbenih omrežjih so iz sveta Vrtca Najdihojca razrešili Davorina Kopšeta. Ta je na seji dejal, da so ga na septembrski seji imenovali le zato, da ga lahko zdaj diskreditirajo in da v obrazložitvi niso priložili nobenih dokazov.

Primc je tudi pred današnjo sejo pred mestno hišo organiziral shod za zaščito pitne vode in proti gradnji parkirne hiše pod tržnico. Povedal je, da je Civilna iniciativa Tržnice ne damo, za katero so zbirali podpise, oddala vlogo za stranko v postopku na ministrstvo. Menijo namreč, da bi gradnja garažne hiše uničila ljubljansko stolnico, Plečnikovo tržnico in druge zaščitene objekte.