Po novem dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, ponekod testiranje ne bo več potrebno

Strankam se ne bo treba več testirati

Vlada je dopoldne sklenila, da se s ponedeljkom odpravi omejitev gibanja med občinami in se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Prav tako se v šole vračajo vsi učenci osnovnih šol, razen tistih, ki imajo počitnice. S ponedeljkom bodo dovoljene tudi vse trgovinske dejavnosti brez omejitve. Podrobnosti so pristojni pojasnili na novinarski konferenci in na spletni strani vlade.Pristojni so odločili tudi, da prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih. V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah določene nove izjeme, in sicer za dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake zaključnih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov, za izvedbo praktičnega pouka ter za udeležence izobraževanja odraslih. V višjih strokovnih šolah ter na univerzah in samostojnih visokošolski zavodih so dodatno dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev.Odpirajo se tudi trgovine, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih.Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.Nov odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje nekaterih storitev. Delna sprememba je tudi pri dejavnostih higienske nege. Vse storitve higienske nege, vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme, ki zahtevajo testiranje za izvajalca.Nov odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive covida omogoča vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene proti covid 19 in tiste, ki so ga preboleli.Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.