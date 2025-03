Po nogometni zmagi odjeknila žalostna vest! Poslovila se je Marjanca

Čeprav so se nogometaši Mure po mesecu dni veselili prvenstvene zmage, je stadion Fazanerija v soboto presekala žalostna vest. Po kratkotrajni, a hudi bolezni se je namreč poslovila Marjanca Vrečič, šefica gostinskega lokala Okrepčevalnica Marjana iz Murske Sobote. Umrla je stara 64 let, bila pa je prava ikona gostilne, kjer so se zbirali številni navijači črno-belih in so se vsi poznali po imenu.

Vedno si nam priskočila na pomoč, ko smo organizirali ulični piknik, in se skupaj z nami veselila.

Gostinski lokal je že leta in leta izjemno priljubljen med dijaki Gimnazije Murska Sobota ter Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Za svojega so ga vzeli tudi navijači Mure, Okrepčevalnica Marjana je denimo sodelovala v akciji Mi smo Mura med prvim valom epidemije koronavirusa. Tedaj so za prvo tekmo brez gledalcev na Fazaneriji 13. junija 2020 proti sežanskemu Taboru vseeno prodali več kot 10.000 vstopnic. Tudi Marjanin sin Dejan je nosil dres Mure, nazadnje veteranov. Zaradi svoje izjemne hitrosti je bil strah in trepet branilcev, na sezono je dosegal po 20 in več zadetkov.

Vrečičeva se je poslovila po kratkotrajni, a hudi bolezni. FOTO: X

Od Marjance Vrečič se poslavljajo tudi na družbenih omrežjih, tako je denimo zapisala Anita Kerman: »Carica ... do konca. Človek z veliko začetnico. Hvaležna in ponosna sem na vsako minuto, ki sva jo preživeli skupaj. Hvala, ker si bila del mojega življenja. Pogrešam te, moja draga Marjana. Boli, zelo boli. Upam, da se nekoč, nekje, zopet srečava.«

Nada Kuhar, soseda: »Draga naša Marjana, upam si napisati naša, ker si bila del vseh nas, ki živimo v Ulici Mikloša Kuzmiča. Vedno si nam priskočila na pomoč, ko smo organizirali ulični piknik, in se skupaj z nami veselila. V svojem imenu in imenu vseh nas z ulice izrekam iskreno in globoko sožalje tvojim domačim. Ti pa počivaj v miru, naj ti bo lahka domača zemlja in hvala ti za vse. Pogrešali te bomo!«