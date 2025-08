Po nevihtah s sunki vetra in udari strel ter točo nad Slovenijo zdaj prihaja tole

Po tem, ko so v soboto in nedeljo Slovenijo zajele nevihte z nalivi, sunki vetra in udari strel, ponekod je padala tudi toča, med drugim na širšem območju Celja in Maribora ter v Pomurju, nas danes čaka delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho vreme.

Arso na spletni strani poroča, da bodo najvišje dnevne temperature od 20 do 26 °C. Zvečer in ponoči bo oblačnost od severozahoda postopno naraščala, a se bo proti jutru že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od do 9 do 14, na Primorskem do 16 °C. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 °C.

V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, v torek zvečer pa bo vremenska obremenitev spet nekoliko naraščala.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo sončno tudi v sosednjih pokrajinah. Nekaj povečane oblačnosti bo v krajih južno od Kvarnerja, kjer bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Tudi v Alpah popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru se bo od severozahoda postopno pooblačilo. Vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela.

Jutri bo prevladovalo sončno in povečini suho vreme. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Burja vzdolž Jadrana bo proti večeru prehodno ponehala.

Kakšno vreme se nam obeta?

V noči na sredo se bo od severa delno pooblačilo, nastala bo kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan se bo nato postopno jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

V četrtek kaže na pretežno jasno in toplo vreme.

Dodatnih opozoril Arso ne napoveduje.