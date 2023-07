Po neurju naval na urgenco: tretjina več ponesrečencev, enega odpihnilo na poti s Triglava

Za Splošno bolnišnico Jesenice je bila sreda zelo buren dan. V neurju je veter odnesel del strehe na eni od bolnišničnih stavb, hkrati so bili soočeni z močno povečanim številom prihodov poškodovanih oseb v urgentni center. Po besedah v. d. direktorice Petre Rupar so obravnavali za od 25 do 30 odstotkov več ponesrečencev kot v drugih dneh.

»Okoli 14. ure nam je v neurju, ki je zajelo gorenjsko regijo, odpihnilo del strehe na stavbi E naše bolnišnice in posledično zalilo zgornja nadstropja te stavbe. Hkrati se je približno ob isti uri pričel bistveno povečan priliv poškodovanih oseb v urgentni center, tako da smo v povprečju v primerjavi s prejšnjimi dnevi obravnavali za dobrih 25–30 odstotkov več ponesrečencev v urgentnem centru, predvsem v enoti za poškodbe,« je povedala v. d. direktorice.

Odpihnilo ga je pri sestopu s Triglava

Po njenih besedah je bila večina poškodb posledica vremenskih nevšečnosti. »Šlo je predvsem za prometne nesreče, povezane z neurjem, nesreče zaradi padca dreves in vej na ljudi in njihove avtomobile. Kar nekaj poškodovancev je neurje zajelo v času njihovih prostočasnih aktivnosti, predvsem na kolesih, na kopalnih območjih in v planinah, je pojasnila.

Med drugim so obravnavali poškodovanca, ki mu je v neurju padla skala na nogo in ga močno poškodovala, in poškodovanca, ki ga je veter odpihnil s poti pri sestopu s Triglava.

Reševal tudi helikopter

Petkrat je moral posredovati tudi helikopter nujne medicinske pomoči. »Šlo je za težje poškodbe. Ljudje so ostali v bolnišnici in potrebujejo kirurško oskrbo. Danes so vsi v redu. Nekaj je bilo tudi lažjih poškodb, ki smo jih oskrbeli v okviru urgentnega centra in so bili potem pacienti odpuščeni v domačo oskrbo,« je še povedala Petra Rupar.

Bolnišnica danes obratuje nemoteno, zasilno so rešili tudi težave s streho na stavbi E. »To je najstarejša stavba v naši bolnišnici. Streho je dvignilo približno v tretjinskem do polovičnem obsegu, in ker je bil zraven tudi naliv, je voda zalila tretje nadstropje oziroma mansardo. V tem nadstropju so administrativni prostori in prostori za osebje, ki nam jih je z določenimi prilagoditvami danes že uspelo sanirati, samo klinično delo in oskrba pacientov pa nista popolnoma nič prizadeta, tako da bolnišnica Jesenice danes dela povsem normalno,« je dejala v. d. direktorice.