Žibert: Po mojem modelu smo dosegli vrh

V nedeljo so v 11.104 PCR-testih potrdili 8396 okužb z novim koronavirusom (75,6 odstotka). Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 118.636 aktivnih okužb. Število aktivnih primerov okužb se je v nedeljo v primerjavi z dnevom prej povečalo za 6119. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki znaša 10.474, je v primerjavi s predhodnim dnem večje za 524. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 5620, kar je 291 več kot dan prej.

V primerjavi z minulo nedeljo, ko so opravili 7901 PCR-testov in potrdili 4967 okužb, so to nedeljo potrdili 3429 okužb več. Delež pozitivnih testov se je glede na minulo nedeljo povečal za 12,7 odstotne točke. V nedeljo so opravili tudi 44.909 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.418 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.206.715.

Janez Žibert z zdravstvene fakultete, ki napoveduje razvoj epidemije pri nas, je na twitterju zapisal (nelektorirano): »Smo v tretjem tednu omikrona. Rast okužb se zaustavlja. Tudi rast efektivnega R se zaustavila in R je začel padati (še vedno zelo velik in večji od 1). Po mojem modelu smo dosegli v tem tednu vrh.«