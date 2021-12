Po nesreči spregledala, govori še ne

Bralke in bralci Slovenskih novic ste znova srčno pomagali sočloveku v nesreči. Za 25-letno Lano Markelj iz Bistrice pri Tržiču, ki na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča v Ljubljani okreva po težki nesreči pri Dunaju, ste prek Krambergerjevega sklada zbrali kar osem tisočakov! Zgodilo se je 8. maja letos med vožnjo s kolesom. Lana, sicer športnica od glave do peta, je tako nesrečno padla in z glavo udarila ob blatnik vozila, da ima še danes hude posledice. V dnevni sobi so Lanine fotografije. FOTO: Drago Perko Iz Avstrije so jo prepeljali v Slovenijo, najprej v UKC Ljubljan...