Po neprijavljenem shodu poškodovana stolnica! Jezno se je oglasil Janša, nadškof Zore ogorčen

Poročali smo že, da so ljubljanski policisti v soboto na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, med katerim so obravnavali tudi sume uradno pregonljivih kaznivih dejanj, o katerih še zbirajo informacije. Med drugim so neznani storilci z barvo poškodovali dva objekta, policija obravnava tudi uporabo pirotehnike. V enem primeru gre za sakralni objekt posebnega kulturnega pomena, je navedla policija.

Nadškof Zore ogorčen, Janša o mavrici

Šlo naj bi za pročelje ljubljanske stolnice, na kar se je na omrežju Facebook danes odzval tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Stanislav Zore. FOTO: Uroš Hočevar

Kot je zapisal, je »veselje včerajšnjega dne ob zmagi kolesarja Pogačarja in zlatih kolajnah skakalcev dinastije Prevc zasenčil objestni napad na našo stolnico in škofijo«. »Obsojam uničevanje naše skupne kulturne dediščine ter vsako versko nestrpnost in kristjanofobijo. Organe pregona pozivam, da poiščejo storilca in ga kaznujejo. Vse pa vabim k medsebojnemu spoštovanju,« je poudaril Zore.

Svoje mnenje je dodal tudi šef opozicije. Janez Janša je na omrežju X zapisal: »Mavrica je samo na nebu. Roke proč od naših otrok!«