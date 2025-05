Oktobra pred desetimi leti se je takrat 41-letna ženska oglasila na ljubljanski psihiatrični kliniki po nasvet, kako prej predpisana zdravila kombinirati z novo predpisanimi pomirjevali. A iz bolnišnice je lahko odšla šele po dveh dneh prisilne hospitalizacije. Okrožno sodišče je prvič razsodilo, da je bil ukrep neprimeren in strokovno neutemeljen ter nezakonit, potem ko je višje sodišče sodbo razveljavilo, pa je v drugem sojenju tožbo zavrnilo. Ženska se je namreč pred leti znašla v vrtincu zasebnih in poklicnih težav, in ker je zaradi drugih (ne psihičnih) zdravstvenih težav že jemala zdrav...