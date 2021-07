Po nastopu Janše sta se soočili Fajonova in Tomčeva: Na hodnikih so me ustavljali ...

Tomčeva: To je nezrelo

Fajonova: Poslušati moram kritike

Po odmevnem nastopu Janeza Janše v Evropskem parlamentu sta v oddaji 24u zvečer mnenja soočili evroposlankiinPrva nad nastopom premierja ni bila navdušena. »Nastop je bil umirjen, pogrešala sem energijo. Predvsem pa je bilo veliko kritik na račun naše države, na račun poseganja vlade v pravosodje, neimenovanja delegiranih tožilcev, političnih pritiskov na medije v Sloveniji, tako da če sem iskrena, nisem čutila tega istega ponosa kot pred leti oziroma zadnjih 17 let, ko je Slovenija v EU.«Tudi Romana Tomc je nastop ocenila kot precej umirjen, ampak zelo vsebinski. »Predsednik se je dotaknil vseh pomembnejših izzivov, ki čakajo slovensko predsedovanje, in tudi naprej. Mislim, da ni bilo nobenega razkola v razumevanju vladavine prava. Slovenija je in bo zagovornica vladavine prava, seveda po enakih merilih za vse.«Tomčevo je presenetilo, da so bili odzivi Fajonove intako kritični, po njenem mnenju celo agresivni. »Moji kolegi takšnih reakcij na predsedovanje svoje države niso navajeni. To je nekako politično ali pa tudi sicer nezrelo. Takšen odziv je precej odmeval, ljudje so se spraševali, kaj se vendarle dogaja.«Fajonova pa je trdila ravno nasprotno. »Če je agresivnost to, da predsednika vlade pozoveš, naj predsedovanje izkoristi, da Slovenijo vrne med tiste države, ki so jedro Evrope, nazaj k evropskim vrednotam in normam, potem imamo očitno res zelo napačne poglede. Danes me po hodnikih ustavljajo kolegi, niti ne samo iz moje politične skupine, tudi tuji diplomati, predvsem pa vrsta novinarjev, ki zelo kritično govorijo o Sloveniji. Je en črn oblak ...«