Po nastopu Bojane Beović se je oglasil Mario Fafangel. To je povedal

Slovenija je v četrtem korornavirusnem valu, Bojana Beović, vodja strokovne skupine za cepljenje, pa je danes pred kamerami dejala, da mu utegne slediti še peti. Spregovorila je tudi o tem, da utegnem s časoma spremeniti cepilne sheme in sicer v smislu, da če boste cepljeni le z dvema odmerkoma, to več ne bo dovolj, da boste veljali za polno cepljeno osebo, ampak boste morali prejeti še tretjega. Več o tem v članku Ne več dva, ampak obvezno trije odmerki cepiva? Beovičeva še o petem koronavalu.

Pred nekaj minutami se je na dogajanje odzval epidemiolog Mario Fafangel in zapisal: »Pa dejte no. Odmislite za sedaj nove cepilne sheme, 5. ali 6. val in vse ostalo, ki kradejo fokus. Osnovo, potrebujemo osnovo (cepiti, najbolj necepljene, in le nekaj ukrepov), da preživimo sedaj!« Dodal je še: »Vso ostalo strašenje o X. valu ... drugič ... mogoče ... raje ne.«