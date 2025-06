Zakrožil posnetek aretacije 25-letnega Roma, ki je napadel ribniškega župana

V preiskavi nasilnega dogodka, ki je konec tedna pretresel Ribnico, so policisti v ponedeljek zvečer pridržali še tretjega osumljenca, kot smo že poročali. Gre za 25-letnega pripadnika romske skupnosti. Pred tem so že odvzeli prostost 18-letnemu in mladoletnemu Romu.

Po zadnjih informacijah Policijske uprave Ljubljana so pristojnemu tožilstvu v torek, 10. 6., predstavili okoliščine pridržanja, pri čemer je tožilstvo zaznalo znake kaznivega dejanja nasilništva. Preiskava se nadaljuje.

Posnetek domnevnega prijetja tretjega osumljenca je začel v torek krožiti po družbenih omrežjih, a je bil medtem že odstranjen.

Napad na veselici sprožil val ogorčenja

Dogodek, ki je šokiral Ribnico, se je zgodil v soboto pod šotorom rokodelskega centra med praznovanjem 140-letnice tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Po poročanju župana Sama Pogorelca sta ga dva mlada Roma iz Kočevja nepričakovano fizično napadla. Pri tem je utrpel poškodbe na obrazu in glavi.

Napadena je bila tudi njegova soplesalka, policistka Tamara, ki je bila na prireditvi v prostem času. Malo kasneje so nasilje nadaljevali še pred bližnjo hišo, kjer so pretepli 18-letnega srednješolca.

Današnja redna seja občinskega sveta v Ribnici bo med drugim namenjena razpravi o predlogu, da bi reševanje romskih vprašanj v prihodnje prevzela država.

