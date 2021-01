Po nasilju se je oglasil Zoran Janković

Župan Ljubljaneje po torkovem nasilju na Trubarjevi ulici v Ljubljani, ki se je zgodilo po začetku rušenja znamenitega Roga, spregovoril o dogajanju. O tem smo obširno poročali tudi pri nas.Ljubljanski župan vztraja, da so se skušali z Rogovci dogovoriti, potekale so mediacije, a zaradi – tako Janković – Rogovcev, te niso uspele. Zaradi tega in na osnovi vseh sodb, ki so bile rešene v korist Mestne občine Ljubljana, smo 19. januarja na podlagi policije, stanovalcev in njihovih sodelavcev vstopili v prevzem posest naše lastnine tovarne Rog. To je storil njihov odvetnik: »Ob 7. zjutraj je ugotovil, da v Rogu ni nikogar. Nato so prišli delavci, ki so začeli objekte rušiti na osnovi veljavnega zakonitega gradbenega dovoljenja. Prišli so tudi varnostniki, ki te delavce varujejo. Nasilja v Rogu ni bilo in ga tudi danes ni. Kasneje se je začela zbirati množica podpornikov Rogovcev in sami Rogovci na Trubarjevi cesti, ki so skušali nasilno vstopiti v področje Roga, kar je policija uspešno preprečila.«»Ne vlečem paralele s Kapitolom v Washingtonu, pa vendar nasilje, ki se je zgodilo na Trubarjevi cesti, je bilo izzvano s strani tistih, ki so skušali nasilno vstopiti v Rog. Vse predmeti, vse reči, ki niso last MOL, smo komisijsko popisali, jih odpeljali na področje zbirnega centra Snage na Povšetove ulici in od ponedeljka dalje ob predhodni najavi jih bodo lahko začasni uporabniki Roga dvignili. To so dejstva.«