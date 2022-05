Po napaki DVK Janez Janša zahteva odstop

»Čas je za odstop celotne DVK. S predsednikom in direktorjem kot najbolj odgovornima na čelu,« tako se je na novico o napačnem izračunu šestih poslanskih mandatov na Twitterju odzval predsednik SDS Janez Janša. Pred tem je zapisal še, da je bil edini član SDS v Državni volilni komisiji preglasovan, ko je predlagal ponovno preverjanje mandatov ter dan odloga za razglasitev rezutatov. Ob tem se Janša sprašuje, čemu takšna naglica.

DVK je po ugotovljeni napaki potrdila poročilo, v nedeljo naj bi ga predali predsedniku države, ki bo nato lahko sklical ustanovno sejo novega državnega zbora.

DVK je v postopku ugotavljanja izida volitev poslancev v državni zbor skrbno preverila izide volitev, ki so jih ugotavljale volilne komisije volilnih enot. »Pri dodatnem preverjanju izida volitev na državni ravni s strani neodvisne strokovne skupine se je izkazalo, da je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Razdelitev števila mandatov po kandidatnih listah sicer ostaja enaka, spremenilo pa se je šest mandatov, ki se dodelijo kandidatom kandidatnih list v posameznih volilnih enotah.« Strokovnjaki so ugotovili, da je do razhajanj je prišlo pri izbiri kandidatov znotraj posameznih list na podlagi 93. člena zakona, kar posledično pomeni spremembo pri izbiri posameznih kandidatov znotraj kandidatnih list.

V sporočilu za javnost so zapisali, da sta v stranki Gibanje Svoboda mandat prejela kandidata Franc Props (v volilni enoti 6000 Novo mesto) in Tine Novak (v volilni enoti 8000 Ptuj), nista pa ga prejela Tomaž Lah in Jurij Lep (volilna enota 7000 Maribor). V Slovenski demokratski stranki - SDS sta mandat prejela Alenka Helbl (volilna enota 5000 Celje) in Dejan Kaloh (volilna enota 7000 Maribor), nista pa ga prejela Maja Kocjan (volilna enota 6000 Novo mesto) in Andrej Kosi (volilna enota 8000 Ptuj). V stranki Nova Slovenija - NSi je mandat prejel Janez Žakelj (volilna enota 1000 Kranj), ni pa ga prejel Klemen Matko (volilna enota 5000 Celje). V stranki Levica pa je mandat prejela Tatjana Greif (volilna enota 7000 Maribor), ni pa ga prejela Ana Černe (volilna enota 1000 Kranj).