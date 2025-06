Po napadu Romov Jelinčič benti: »Kako ste lahko samo gledali, ko sta pretepala žensko?!« (VIDEO)

Trije osumljenci za sobotno nasilje na gasilski veselici v Ribnici in napad na ribniškega župana Sama Pogorelca so bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Za mladoletnega osumljenca je preiskovalni sodnik odredil hišni pripor, drugima dvema osumljencema pa pripor.

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Kot je znano, sta dva moška na sobotni gasilski veselici fizično napadla ribniškega župana, ki je o tem sam obvestil medije. Na PU Ljubljana so v nedeljo pojasnili, da sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana. Osumljene, ki so se s kraja odpeljali, so pozneje prijeli na območju Kočevja. 25-letnemu, 18-letnemu in mladoletnemu osumljencu so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost.

Ribniški občinski svet je po fizičnem napadu na župana Sama Pogorelca sprejel sklep, s katerim je vlado pozval, naj prevzame celotno koordinacijo reševanja romskih vprašanj v občini. Menijo, da vlada ne ukrepa ter da kot občina nimajo nobenih konkretnih možnosti reševanja ključnih vprašanj, povezanih z Romi. Sklep še navaja, da občina v primeru, da bo koordinacijo reševanja romskih vprašanj prevzela vlada, nasprotuje umeščanju romskih naselij v prostor brez predhodnega soglasja občine.

Edina, ki se je postavila v bran, je bila ženska, policistka po poklicu

Zdaj je svoj pogled na incident dodal, tako kot zna le on, tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Pravi, da se bolj in bolj čudi, kaj se je zgodilo na gasilski veselici v Ribnici: »Na veselici je bilo okoli 300 udeležencev, pa nihče ni pristopil in zgrabil za vrat dveh nasilnežev, ki sta se spravila na župana? Edina, ki se je postavila v bran, je bila ženska, policistka po poklicu. Dobro, niste stopili v bran županu, ampak kako ste lahko samo gledali, ko sta pretepala žensko?! A so bili na veselici res sami brezjajčniki? Kje je pogum, kje je solidarnost?«

Sicer pa bosta danes o varnostnih razmerah v krajih z večetnično skupnostjo in okrepljeno aktivnostjo policije spregovorila direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec in direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič.