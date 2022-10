Urška Klakočar Zupančič: »Kot narod smo znali in znamo drugače«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v luči dogodkov minulih dni državljane poziva k spoštovanju, medsebojnemu razumevanju in prijaznosti.

V zapisu na spletnih straneh Gibanja Svoboda je zapisala, da jo prizadene vsak javni verbalni in fizični napad na kogarkoli, enako kot tudi javnosti skrito nasilje.

Klakočar Zupančič ugotavlja, da živimo v časih, ki niso prijazni do nikogar.

»V življenju, ki vedno ne kaže svetle strani, velikokrat želimo biti slišani takoj in lastne stiske prenesti v javnost, z željo takojšnjega odziva. Razumem, da ni vedno lahko in razumem, da kratek zapis mejne vsebine hitreje vzvalovi razpravo. Kot narod smo znali in znamo drugače. Noben nepremišljen zapis na socialnih omrežjih, ne more preglasiti tega, kar v resnici smo,« je poudarila.

Predsednica DZ in podpredsednica največje vladne stranke je prepričana, da smo Slovenci srčni, topli in empatični ljudje, kar da dnevno dokazujemo, ko je potrebna pomoč sodržavljanom.

Klakočar Zupančičevo zato prizadene vsak javni verbalni in fizični napad na kogarkoli, tako kot tudi nasilje, ki je javnosti skrito.

»Zato vas pozivam, spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, da poženemo val spoštovanja, medsebojnega razumevanja in medsebojne prijaznosti,« je sklenila svoj zapis in dodala, da sama to počne vsak dan in bo to neumorno počela še naprej.

Verbalni in fizični napadi

V politični in širši javnosti v iztekajočem se tednu odmevajo primeri verbalnih in fizičnih napadov na nekatere vidne posameznike. V začetku tedna je bila tako žrtev napada direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, v petek pa je prišlo še do primerov fizičnega in verbalnega nasilja do dveh poslancev. Javnost so v SDS obvestili o napadu na njihovega poslanca Branka Grimsa.