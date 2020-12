Po masakru v Gerečji vasi pomoč članoma družine, ki sta ostala sama

Več mu pomeni prijateljstvo

Matjaž Rozman - prijatelj je tu, da pomaga. FOTO: Facebook

Po božičnem trojnem umoru v Gerečji vasi je celotna Slovenija še vedno pretresena. Priljubljena učiteljica(58) je na božični dan skupaj s hčerjo(35) in možem(61) postala žrtev(35), ki je svoji nekdanji partnerici Mojci vzel življenje vpričo njunega štiriletnega sina. Prizanesel ni niti tašči in tastu. Oče in hči sta bila takoj mrtva, Jožica je še zmogla toliko moči, da se je ranjena splazila iz hiše, a je bila pomoč prepozna tudi zanjo.Po krvavi družinski tragediji sta ostala sama, ki je ostal brez obeh staršev in sestre, ter fantek, ki je ostal brez matere, babice in dedka. A Mihovi prijatelji ju opominjajo, da nista ostala sama v teh težkih časih.Preberite tudi:Družinska tragedija je še posebej pretreslo vratarja aktualnega državnega nogometnega prvaka, ki se je odločil, da bo svoj reprezentančni dres iz lige narodov na licitacijo in tako pomagal na svoj način. »Garal sem zanj celo svojo kariero in pomeni mi veliko, ogromno, a ne več kot najino prijateljstvo,« je zapisal. Vse zainteresirane poziva, da ponudbe za dres, katerega izklicna cena je 50 evrov, pošljejo na e-naslovali v komentar.