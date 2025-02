Po mariborski materi tudi​ blejska hči v dobri formi

Na blejskem gradu uspeva potomka najstarejše trte na svetu, cepljenka trte z mariborskega Lenta, ki jo v Zavodu za kulturo Bled ob pomoči strokovnjakov skrbno negujejo že več kot desetletje. V soboto so slovesno izvedli rez trte, etnografsko obarvan dogodek pa pospremili s kulturnim programom. Trta raste na desni strani ob vhodu v muzej, njen čuvaj pa je postal Mirko Klinar - Mišon Podgoliški.

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v naših vinogradih. Z njo vinogradniki uravnavajo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kakovost grozdja in vina. Kot je povedala direktorica Zavoda za kulturo Bled Lea Ferjan, trta na Blejskem gradu dobro uspeva: »Vinogradnik pri rezi s trto prav tako vzpostavi osebni odnos, kar vpliva na uspešnost letine.« Trta, ki kljub težkim razmeram uspeva sredi grajskih zidov, je po mnenju blejskega podžupana Iztoka Pesrla »živ dokaz trdoživosti in je zato vredna vsega spoštovanja«.

Prvo rez grajske trte je opravil blejski podžupan Iztok Pesrl.

Da je na dogodku vse teklo po skrbno sestavljenem protokolu, so skrbeli Davorin Slejko iz društva Mladovita, ki oskrbuje grajsko klet z vinom iz Dornberka, ovtar ali čuvaj trte iz Malečnika Alojz Jenuš Slavek, grajski tiskar Uroš Resnik in ansambel Šuštarji. Kot je povedal Jenuš Slavek, sta tako »mariborska mati« kot »blejska hči« v dobri kondiciji. Prireditev je s poezijo povezal Lojze Ropret.

Grajska trta je bila posajena 11. oktobra 2011 ob praznovanju 1000-letnice Blejskega gradu in je velika posebnost, saj uspeva na nadmorski višini 599 m. Cepič sta ob prisotnosti številnih gostov in turistov posadila mariborski skrbnik trte Stane Kocutar in takratni blejski župan Janez Fajfar. Predstavlja eno najstarejših domačih sort vinske trte na Slovenskem, modro kavčino ali žametno črnino.

Novi čuvaj grajske trte Mirko Klinar bo svoje delo začel na god sv. Ane in ga končal na martinovo. Žlico, ki spada k osnovni opremi, si je že priskrbel, stanovski kolega pa mu je podaril bikovko, s katero bo lahko odganjal dvonoge škodljivce.