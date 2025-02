Po Litiji pride na vrsto Sevnica

Do leta 2033 namerava država od Dobove do Ljubljane posodobiti devet železniških postaj, to so Dobova, Brežice, Krško, Brestanica, Blanca, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje in Kresnice. Gradbena dela na železniški postaji v Litiji so v polnem teku, postajo v Sevnici bodo začeli posodabljati še letos, prihodnje leto pridejo na vrsto Kresnice. V Kresniških Poljanah pa prebivalci pričakujejo železniško postajališče.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je nedavno za 61 milijonov evrov vreden projekt posodobitve železniške postaje v Sevnici odobrilo 34,5 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev. V okviru investicije bodo zgradili nove perone in jih prekrili, zgradili bodo nov podhod pod vsemi postajnimi tiri, namestili bodo dvigala. Posodobili bodo vozno omrežje in telekomunikacijske naprave ter postavili protihrupno zaščito v dolžini 2200 metrov.

Med obema tiroma bodo zgradili nov otočni peron. FOTO: DRSI

Z izvedbo projekta se bo posodobilo 2,2 kilometra železniške proge. Direkcija za infrastrukturo (DRSI) načrtuje tudi gradnjo novega parkirišča ob Savski cesti in obračališča za tovorna vozila, ukinitev obstoječega nivojskega prehoda na postaji in gradnjo novega cestnega podvoza. Lani so s te postaje odpremili 207.276 potnikov. Po besedah sevniškega župana Srečka Ocvirka je obstoječa in dotrajana infrastruktura moteča za občino, skozi katero poteka proga že 160 let, je pa za nadaljnji razvoj Sevnice še naprej izrednega pomena. Izrazil je zadovoljstvo, da bodo vendarle dobili sodobno in varno železniško postajo. Objava javnega naročila za nadgradnjo je predvidena v prvi polovici leta. Do zdaj sta bili prenovljeni železniški postaji v Zagorju ob Savi in decembra lani v Lazah.

Nova postaja v Kresnicah

Prihodnje leto namerava direkcija začeti obnovo železniške postaje v Kresnicah. Med obema tiroma bodo zgradili nov otočni peron. Projekt predvideva gradnjo novega podhoda vključno s stopnišči in dvigali, zgrajen bo zahodno od obstoječe postajne stavbe v smeri Ljubljane. Dostop z obstoječega podvoza, ki je zdaj namenjen pešcem, kolesarjem in osebnim avtomobilom, na perone ne bo mogoč.

Na vprašanje, zakaj je bila železniška postaja v Lazah obnovljena pred postajo v Kresnicah, so z direkcije odgovorili, da je vzrok v terminskem načrtu, saj je bila zanjo prej končana projektna dokumentacija. Pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev železniške postaje Kresnice je namreč potekalo daljše usklajevanje protipoplavnih ukrepov z direkcijo za vode (DRSV). Lani so z železniške postaje v Kresnicah odpremili 48.689 potnikov, z železniške postaje v Lazah pa 69.689.

Gradnja peronov in postavitev tirov v Litiji sta v polnem teku. FOTO: Bojan Rajšek

Na relaciji med železniško postajo Kresnice in postajališčem v Jevnici pa prebivalci naselja Kresniške Poljane pričakujejo novo postajališče. Graditev tega so namreč železničarji že pred dobrimi tridesetimi leti načrtovali in vnesli v planske dokumente. Tej ideji v prid govori tudi sedanja prometna strategija Evropske unije o zelenem prehodu uporabe energije, kar pomeni spodbujanje razvoja javnega potniškega prometa.

V Kresniških Poljanah, kjer so prebivalci lani pobudo podprli s skoraj dvesto podpisi, so prepričani, da bi se moral ta del proge med Litijo in Ljubljano vključiti v primestni promet, s tem pa bi zmanjšali ogljični odtis. Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je namreč strateška prioriteta Evropske unije. Na direkciji za infrastrukturo so sicer pojasnili, da postajališča v Kresniških Poljanah ne načrtujejo.

Gradbišče odprto do maja

Predvidoma 9. februarja bosta na železniški postaji Litija v promet vključena nov tir in del perona. Potniki bodo na prvi in drugi peron že dostopali po obnovljenem podhodu. Do začetka obratovanja dvigal bo za gibalno ovirane omogočen dostop na oba perona po obstoječi dostopni poti. Dvigala bodo predvidoma začela delovati konec februarja. Trenutno poteka gradnja nove povezovalne ceste med novim parkiriščem in krožiščem pri trgovskem centru Hofer, avtobusnega obračališča in nove dostopne poti za potnike ob četrtem tiru z neposredno navezavo na podhod in na perone.

Pogodbena vrednost projekta znaša 17,46 milijona evrov, od tega je EU sofinancirala 4,76 milijona evrov. Novo parkirišče je namenjeno uporabnikom železniških storitev in bo do nadaljnjega brezplačno, so sporočili z direkcije. Gradbena dela na železniški postaji Litija so se začela aprila lani in bodo predvidoma končana do maja. Lani so na tej postaji v smeri Ljubljane in Zasavja našteli 344.326 odpremljenih potnikov. Po številu prepeljanih potnikov litijska železniška postaja ostaja na drugem mestu v državi, in sicer takoj za Ljubljano, od koder so lani odpremili 2,64 milijona potnikov.