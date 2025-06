Hiša na Tovarniški cesti 37, v neposredni bližini Tehnopolisa, ki stoji v semaforiziranem križišču, je na zunaj precej dotrajana. Čeprav bi ob bežnem pogledu sklepali, da v njej verjetno ne živi nihče, to ne drži. Že nekaj let je to dom 53-letnega Mirana Gregoriča, ki je zadnji dve leti zaradi posedanja hrbtenice na dolgotrajni bolniški. Lastnica enega dela hiše je Mestna občina Celje (MOC), drugega dela Gregorič, ki pa je del notranjosti temeljito prenovil. »V tej hiši je do leta 2020 živela moja teta, za katero je skrbela moja mama, zato je del prepisala nanjo, mama pa name,« razloži Gregor...