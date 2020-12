Po letalnici 120 na uro

Strašne številke: v Sloveniji pokopali za skoraj pet občin ljudi

V Sloveniji je do vključno 18. decembra umrlo 2.314 oseb, ki so bile okužene s koronavirusom. Kako veliko je to, lahko ponazorimo s številom prebivalcev občin po Sloveniji. Najmanjših pet, to so občine Osilnica, Hodoš, Solčava, Kobilje in Jezersko, ima skupaj 2.411 prebivalcev, kažejo zadnji podatki statističnega urada. Občin, ki imajo manj kot 2.300 prebivalcev, pa je med 212 kar 38.