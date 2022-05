Po kulturnem mrku otroci spet zapeli

V športni dvorani OŠ Prebold je po dveh letih znova potekal letni koncert šolskih zborov. Z glasbo so ga bogatili tudi udeleženci letošnje slovenske glasbene olimpijade, ki so se predstavili s svojimi avtorskimi skladbami.

Občinstvu, ki je do zadnjega kotička napolnilo šolsko telovadnico, so se predstavili vsi trije šolski zbori: mlajši otroški pod vodstvom Brede Kočevar in otroški ter mladinski pevski zbor pod vodstvom Bojane Hrovat, ki je ob koncu postregla z glasbeno poslastico, Orffovo skupino učencev 7. razreda. Spremljali sta jih gostji prof. Agata Gojkovšek na flavti in prof. Melita E. Vilassanti iz Glasbene šole Risto Savin Žalec.

Kot že rečeno, so se z avtorskimi skladbami predstavili tudi udeleženci glasbene olimpijade, in sicer Hana Štruc – violina, Hana Vahčič Miyazaki – klavir, Neža Breznikar – viola, Izza Cukjati – kitara, Gal Prevoršek – pozavna in od rojstva povsem slepi Urh Štrakl – klavir, ki je na slovenski olimpijadi dosegel drugo mesto, na mednarodni pa četrto.

Čustveni trenutek slovesa devetih devetošolcev od učiteljice in zborovodkinje Bojane Hrovat

Vsakoletni sklepni koncert pomeni tudi slovo nekaterih pevcev, ki končujejo osnovno šolo. To slovo je vedno težko in čustveno. Letos se je poslovilo devet pevk in pevcev. Z izbranimi besedami jih je v svet poslala Bojana Hrovat, vsem skupaj pa se je zahvalil tudi ravnatelj Peter Žurej. Po koncertu, ki nikogar ni pustil ravnodušnega, smo se o tem res lepem dogodku pogovarjali z glavno akterko Hrovatovo: »Nadvse sem vesela, da nam je vse skupaj tako dobo uspelo, saj zaradi epidemije dve leti nismo mogli delovati. Epidemija je bila posebna situacija za kulturo, imeli smo kulturni mrk, in pri zborovski dejavnosti se to še kako pozna. Morali smo začeti znova, saj delo na daljavo pri taki dejavnosti ni mogoče. Jeseni, ko smo začeli vzpostavljati delo zborov, nismo vedeli, kako bo. Še vedno smo delovali v določenih posebnih razmerah, karantenah in omejitvah, zato je ta koncert naš veliki uspeh, kar so potrjevali tudi gromki in dolgi aplavzi občinstva. Ljudje so res uživali tako kot mi, ki smo pripravili ta dogodek.«