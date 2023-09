Po krvavem ponedeljku sta se oglasila DARS in Janković

Zaradi vse večje gostote prometa dnevno nastajajo zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer je v ponedeljek prišlo do smrtne prometne nesreče. Zastoj so zaznali že pred mestom nesreče, o čemer so voznike obvestili na elektronskih portalih, so za STA sporočili z Darsa.

Na obvoznici postavljajo dodatne elektronske portale

»Vse projekcije prometa na avtocestnem omrežju nakazujejo rast in nič drugače ni na južni ljubljanski obvoznici. Že ob začetku študijskega leta pričakujemo še dodaten porast prometa ob dnevnih konicah,« so zapisali na Darsu. Kot so dodali, bo uradni vzrok ponedeljkove prometne nesreče na osnovi preiskave ugotovila policija. A že ob predhodnih nesrečah ugotavljajo, da so vozniki med vožnjo vse bolj nepazljivi in niso osredotočeni na vožnjo oziroma na promet.

Po podatkih Darsa je sicer najbolj obremenjen del slovenskih avtocest ljubljanski obroč, posamezne odseke prevozi v povprečju tudi več kot 80.000 vozil na dan.

Dars je 24. avgusta ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosil za okoljevarstveno soglasje za vzpostavitev tretjega pasu na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, za štajersko vpadnico na ljubljanski obroč pa so zaprosili konec julija.

Na obeh vpadnicah namreč načrtujejo tretji pas, ki ga bodo vzpostavili z rekonstrukcijo odstavnega pasu v vozni pas.

Poleg tega bodo prenovili sredinski ločilni pas v t. i. nezeleni izvedbi, ki bo tudi omogočal nekaj več prostora za promet, so navedli na Darsu.

Janković za tretji pas od Domžal do Vrhnike

Ljubljanski župan Zoran Janković je v odzivu na nesrečo dejal, da bi morali narediti tretji pas od Domžal do Vrhnike. »Absolutno je preveč avtomobilov za to širino cest,« je povedal. Dodal je, da zastoji na obvoznici niso posledica številnih del na cestah v Ljubljani. Janković meni, da bo nujno spremeniti tudi potovalne navade, saj se številni v avtu vozijo sami.